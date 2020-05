Guterres podpořil vyšetření původu pandemie, ne však nyní

Tisková konference WHO 9. března 2020 v Ženevě. Zleva koordinátor krizové pomoci Michael Ryan, šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a šéfka oddělení WHO pro nové nemoci Maria van Kerkhoveová.

Ženeva - Generální tajemník OSN António Guterres podpořil vyšetření původu pandemie covidu-19. V projevu při zahájení Světového zdravotnického shromáždění ale zdůraznil, že nyní na takové vyšetřování není správná doba. Podle čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který se stejně jako další účastníci připojil ke shromáždění přes videokonferenci, nastane okamžik na zhodnocení postupu v boji s pandemií, až bude šíření koronaviru pod kontrolou. Podobně se vyjádřil také šéf Světové zdravotnické organizace (WHO). Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve svém příspěvku zdůraznil, že WHO by měla být platformou pro solidaritu a výměnu zkušeností a znalostí.

Hlavní orgán WHO, Světové zdravotnické shromáždění, zahájilo v poledne své 75. výroční zasedání. Kvůli pandemii covidu-19 bude jednání pouze dvoudenní a zástupci členských zemí se jej účastní jen na dálku přes videokonferenci.

Generální tajemník OSN Guterres Světovou zdravotnickou organizaci označil při zahájení shromáždění za "nenahraditelnou". Podpořil také výzvy, aby se nezávisle vyšetřil původ koronaviru SARS-CoV-2. "Ale nyní není ten správný okamžik," uvedl. Podle něj je nyní doba solidarity a společného boje proti pandemii.

S covidem-19 po celém světě zemřelo přes 315.000 lidí. Virem SARS-CoV-2 se jich nakazilo více než 4,7 milionu. Nezávislé vyšetření původu pandemie požadují Spojené státy, Evropská unie i řada dalších zemí světa.

Podle dosavadních informací se nový koronavirus poprvé objevil ve městě Wu-chan v čínské provincii Chu-pej. Čína v této souvislosti čelí kritice - mimo jiné ze strany USA - že v počátcích epidemie nejednala transparentně a snažila se některé informace zatajit.

Americký ministr zdravotnictví Alex Azar dnes WHO obvinil, že její selhání umožnilo nekontrolovatelné rozšíření koronaviru a vedlo k mnoha obětem. "Nastalo selhání této organizace v získávání informací, které svět potřeboval, a toto selhání stálo mnoho životů," řekl Azar. "Nejméně jeden členský stát se ve zjevném pokusu zatajit tuto epidemii vysmál závazkům transparentnosti, s obrovskými důsledky pro celý svět," prohlásil Azar, aniž výslovně jmenoval Čínu.

Čínský prezident Si Ťin-pching dnes ale tvrzení USA o zatajování odmítl. Také on podpořil zhodnocení světové reakce na pandemii. Čas na vyšetřování, které bude muset být "objektivní a nestranné", podle něj ale nastane, až když bude koronavirus pod kontrolou.

Čínský prezident rovněž přislíbil dvě miliardy dolarů (51,1 miliardy Kč) během dvou let na boj s pandemií a slíbil, že případnou vakcínu, kterou by vyvinula Čína, dostanou k dispozici všichni.

Také šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podpořil "nezávislé" vyšetření původu pandemie i počínání jeho organizace v ní a slíbil, že jej nařídí "v nejbližším vhodném okamžiku". Zdůraznil také, že nebezpečí, které představuje SARS-CoV-2, zůstává vysoké, a varoval, aby země příliš rychlým uvolňováním koronavirových opatření neohrozily vlastní zotavení.

Český ministr zdravotnictví Vojtěch na zasedání poslal video s projevem, v němž konstatoval, že koronavirová epidemie světové společenství překvapila. "Abychom se do budoucna co nejvíce těmto překvapením vyhnuli, zdůrazňuji důležitost nezávislého a úplného zhodnocení WHO a reakce mezinárodního společenství na pandemii covidu-19," řekl Vojtěch.

Česká republika podle Vojtěcha podporuje zdravotní systémy a boj s nemocemi ve světě. Ministr vyzval politické představitele a WHO k solidaritě, sdílení zkušeností a odborných znalostí. "Domnívám se, že WHO by měla sloužit jako platforma pro tuto výměnu," řekl Vojtěch.

K účastníkům Světového zdravotnického shromáždění promluvila také německá kancléřka Angela Merkelová, která podpořila WHO, zároveň ale uvedla, že je třeba se zabývat tím, jak dále zlepšovat její fungování. Proti pandemii je podle Merkelové nutné se spojit. Také vakcína podle kancléřky musí být přístupná a finančně dostupná všem.