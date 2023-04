Guterres hovořil o utrpení Ukrajinců, Lavrov nazval Kyjev zločineckým režimem

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku, 24. dubna 2023.

New York - Ruská invaze na Ukrajinu působí této zemi a jejím obyvatelům obrovské utrpení a devastaci. Při jednání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil generální tajemník světové organizace António Guterres. Právě Rusko přitom patnáctičlenné Radě bezpečnosti tento měsíc v rámci rotačního principu předsedá. Jednání řídil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který seděl po Guterresově levici. Lavrov vystoupil hned po šéfovi OSN a v dlouhém projevu mimo jiné řekl, že Ukrajina již roky představuje hrozbu pro ruskou bezpečnost. Kyjev přitom nazval zločineckým režimem.

"Napětí mezi hlavními světovými mocnostmi je na historickém maximu," uvedl Guterres a vyzval státy k mírovému řešení konfliktů.

Podle Lavrova se svět dostal do mnohem nebezpečnější situace než za studené války. Ve svém projevu šéf ruské diplomacie kritizoval Spojené státy i jejich západní spojence, mimo jiné za to, že Ukrajinu zásobují zbraněmi.

Jednání Rady bezpečnosti OSN se odehrává v době, kdy ruská agrese proti Ukrajině trvá již čtrnáct měsíců. Podle vyšetřovatelů OSN mají ruské síly v sousední zemi na svědomí různé druhy válečných zločinů a Guterres v únoru řekl, že ruská agrese vyvolala v současnosti nejrozsáhlejší porušování lidských práv.

Chování Moskvy dnes kritizovala i americká velvyslankyně při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. "Zatímco tady sedíme, agrese pokračuje. Zatímco tady sedíme, ruské síly pokračují v zabíjení a zraňování civilistů. Zatímco tady sedíme, ruské síly ničí kritickou ukrajinskou infrastrukturu. Zatímco tady sedíme, připravujeme se na další Buču, Mariupol, příští Cherson. Další válečný zločin. Další zvěrstvo," uvedla.

Lavrov během své řeči hovořil o mnoha tématech, britský list The Guardian označil jeho poznámky za "dlouhé a nesourodé". Ruský ministr mimo jiné obvinil Mezinárodní měnový fond, že se přeměnil v orgán pracující pro "dosažení cílů Spojených států a jejich spojenců, včetně cílů vojenské povahy". OSN podle něj prožívá "hlubokou krizi" a mohou za to právě Spojené státy, které "chtějí zničit architekturu" organizace.

Ještě před jednáním Rady bezpečnosti vydali společné prohlášení velvyslanci všech 27 členských zemí Evropské unie. Jak informovala americká televizní stanice CNN, odsoudili v něm ruské kroky na Ukrajině. "Rusko se snaží vykreslit sama sebe jako obránce Charty OSN a multilateralismu. Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Je to cynické. Všichni ví, že zatímco Rusko ničí, my budujeme. Když oni porušují, my chráníme," uvedl švédský diplomat Olof Skoog, který je velvyslancem Evropské unie při OSN.

Unijní velvyslanci v této souvislosti opět vyzvali Rusko, aby "okamžitě, úplně a bezpodmínečně stáhlo všechny své vojenské síly" z území Ukrajiny při respektování "jejích mezinárodně uznávaných hranic".