Guterres a Zelenskyj vyzvali k prodloužení obilné dohody s Ruskem

Kyjev - Generální tajemník OSN António Guterres a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes vyzvali k prodloužení obilné dohody s Ruskem, která Kyjevu umožnila vývoz zemědělských plodin z černomořských přístavů Ukrajiny do světa navzdory pokračující válce.

Dohoda má být 18. března automaticky prodloužena, pokud žádná strana nevznese výhrady. Moskva však již dala najevo, že nejprve by měly být odstraněny překážky, které brání vývozu zemědělských komodit z Ruska, než dohoda bude moci pokračovat, napsala agentura Reuters.

"Prodloužení dohody po 18. březnu je kriticky nezbytné pro celý svět," prohlásil Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda na dnešní společné tiskové konferenci. Guterres zase zdůraznil význam exportu ukrajinského a ruského obilí a hnojiv pro globální potravinovou bezpečnost. Dohoda podle něj umožnila vývoz 23 milionů tun obilí, a díky tomu "se podařilo snížit ceny potravin ve světě skoro o 20 procent".

O prodloužení dohod bude příští týden s ruskými představiteli jednat šéfka Konference OSN o obchodu a rozvoji Rebeca Grynspanová (UNCTAD), která nyní cestovala s Guterresem i do ukrajinské metropole. Se zástupci Kremlu se setká v Ženevě, uvedl mluvčí OSN. "Generální tajemník bude dělat vše, co je v jeho silách, aby odstranil překážky vývozu ruských hnojiv," dodal na adresu ruských požadavků Farhan Haq.

Ruským požadavkům zatím nebylo vyhověno, řekl agentuře Reuters nejmenovaný turecký diplomatický zdroj. Ankara nicméně "pracuje velmi tvrdě na tom, aby zajistila prodloužení dohody.

Zelenskyj poděkoval Guterresovi také za to, že jasně odsoudil ruskou agresi. S hostem jednal i o tom, jak skoncovat s "ruským jaderným vydíráním" a jak zajistit bezpečnost všech jaderných elektráren ve válčící zemi. Největší z nich - Záporožskou jadernou elektrárnu - okupují Rusové od počátku invaze. Zelenskyj dnes zdůraznil, že tato elektrárna by měla přejít plně do ukrajinských rukou.

Obilná dohoda byla za zprostředkování OSN a Turecka uzavřena loni v červenci původně na 120 dnů, v listopadu byla prodloužena.

Guterres je na návštěvě Ukrajiny potřetí od vypuknutí války, která začala vpádem ruských vojsk na Ukrajinu loni 24. února.