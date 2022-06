Guns N' Roses přilákali na koncert do Letňan desítky tisíc fanoušků

Praha - Na koncert amerických Guns N' Roses přišly dnes do sluncem rozpálených pražských Letňan desítky tisíc fanoušků. Kapele, která odehrála více než tříhodinový set sestavený z téměř tří desítek skladeb, se nakonec podařilo areál u letňanského výstaviště zaplnit zhruba ze tří čtvrtin. Organizátoři počet prodaných vstupenek nesdělují.

Na pódiu se Axl Rose a jeho spoluhráči objevili kolem 18:45 a koncert zahájili písní It's So Easy z alba Appetite for Destruction, ze kterého je i druhá píseň Mr. Brownstone. Postupně zazněly největší hity skupiny jako Welcome to the Jungle, Sweet Child o’Mine nebo November Rain. Píseň Civil War věnovala skupina Ukrajině a objevila se při ní na velkoplošných obrazovkách ukrajinská vlajka. Hned po ní publikum sborově popřálo klávesistovi Dizzimu Reedovi k dnešním narozeninám.

Celá letňanská aréna si zazpívala také refrén slavné Dylanovy písně Knockin' on Heaven's Door. Zazněly i další převzaté songy, mimo jiné bondovková Live and Let Die od Paula McCartneyho nebo Walk All Over You od AC/DC.

Celý koncert Guns N' Roses uzavřeli krátce před 22:00 na konci přídavkového setu hitem Paradise City.

Desítky lidí sledovaly koncert z polní cesty za plotem i z posezení u nedalekého letiště. Vstupu na samotné oseté pole organizátoři striktně zamezovali.

Z původní sestavy z roku 1985 je v kapele zpěvák Axl Rose, na sólovou kytaru hraje Slash a na basu Duff McKagan. Doplňují je kytarista Richard Fortus, Frank Ferrer na bicí a klávesisté Melissa Reeseová a Dizzy Reed. Jako předskokani vystoupili americký kytarista Tyler Bryant se skupinou The Shakedown a další americký kytarista Gary Clark Jr.

Guns N’ Roses do Česka přijeli počtvrté, poprvé tu kapela hrála v květnu 1992 na pražském strahovském stadionu, naposledy vystoupili v Letňanech v roce 2017 pro 50.000 diváků.