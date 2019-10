Gulaš zařídil hattrickem výhru Plzně nad Pardubicemi a má rekord

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 10. kole extraligy Pardubice 5:3 a hattrickem to zařídil kapitán Indiánů Milan Gulaš, který skóroval i v desátém utkání za sebou a vytvořil tak nový rekord samostatné české soutěže v základní části od sezony 1993/94. Plzeň si spravila chuť po páteční porážce v Kladně.

Domácí sice brzy vedli o dvě branky, ale hosté stačili ještě do první pauzy vyrovnat a v prostřední části zareagovali i na další plzeňskou trefu. Vítěznou branku Indiánů zaznamenal až Jan Eberle v 53. minutě, výhru ještě pojistil svým třetím přesilovkovým gólem zápasu Milan Gulaš, kterému hattrick připravil třemi asistencemi Michal Moravčík.

Gulaš překonal výkony Viktora Ujčíka v dresu Slavie z ročníku 1995/96 a Martina Růžičky z Třince z ročníku 2012/13, kteří skórovali v devíti duelech v řadě. V historii nejvyšší soutěže drží rekord s brankou ve 14 duelech za sebou Milan Nový z Kladna.

"Já nevím, jak bych to popsal. Umím už ty otázky na statistiky potlačit. Hlavně novináři probírají tuhle sérii. Nechtěl jsem si to před zápasem připouštět. Říkal jsem si, že jestli se to podaří, tak budu rád. A povedlo se to. Je to ale i práce kluků. Dostal jsem tam krásné nahrávky," řekl Gulaš.

Hosté sice přečkali úvodní plzeňský nápor, ale již v páté minutě při pardubické přesilovce přihrál Moravčík do jízdy Heřmanovi a ten tváří v tvář brankáři Štěpánkovi střelou k levé tyčce otevřel skóre. Vzápětí mohl zblízka srovnat Tybor, jehož zakončení stačil zastavit vleže Frodl.

Gólman Indiánů se zaskvěl také při Heřmanově vyloučení, když zlikvidoval pokus volného Poulíčka a Hovorkovu šanci. Domácí se znovu probudili až během početní výhody ve 13. minutě, kdy se prosadil trefou z voleje Gulaš.

"Zápas se vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Dokážeme dominovat v první třetině, přebruslujeme soupeře a dáváme góly. Svojí hloupostí dokážeme pak soupeře pustit do zápasu. V první třetině jsme hráli, co jsme chtěli, potom se to úplně otočilo. Sami jsme je dostali na koně. Důležité je, že jsme neinkasovali víc gólů z přesilovek. Oslabením jsme si dnes hodně pomohli," prohlásil Gulaš.

Hráče Dynama nepříznivý vývoj nezlomil. V 15. minutě po vyhraném vhazování snížil přesnou střelou z levého kruhu na 1:2 Hovorka a o pouhých 26 vteřin později potrestal Houdkovo vyloučení dorážkou na 2:2 Mandát. Nedisciplinovanost domácích mohl ještě v závěru první třetiny ztrestat Kusý, při přesilovkovém přečíslení ale v dobré pozici minul.

"Začneme dobře a pak tam přijde takový výpadek. Je začátek sezony, všichni mají síly a je to strašně bojovné. Tabulka ještě není rozdělená a všichni chtějí urvat co nejvíc bodů. Musíme na tom ale určitě do dalšího průběhu sezony zapracovat," komentoval ztrátu náskoku Indiánů útočník Jan Eberle.

Na začátku prostřední části hosté přečkali oslabení a postupně díky dobrému pohybu vyrovnali hru. Pardubičtí však nedokázali využít sérii plzeňských vyloučení a po polovině utkání se znovu probudili domácí hráči. Hrozila zejména elitní řada Indiánů, v 37. minutě se protáhl až před branku Mertl, zblízka však zakončil vedle.

Následovala početní výhoda, během níž nejprve Mertl opět netrefil odkrytou branku, avšak po chvíli už Gulaš ranou bez přípravy z levého kruhu skóroval. Již po 19 vteřinách dokázali hráči Dynama gólem 'do šatny' odpovědět, když po rychlé akci svižnou střelou srovnal na 3:3 Tybor.

"Jsou zápasy, kdybychom měli bod urvat. Že nedáme gól v poslední třetině, se může stát, ale nesmíme dostat gól ze situace, kdy ten gól nesmíme dostat. Je mi líto kluků, dohrávali jsme to oslabení. Zranění nás postihla i v dnešním zápase," posteskl si po utkání pardubický trenér Radek Bělohlav.

V úvodu závěrečné třetiny se nadechli k náporu domácí, hosté se ubránili a díky další přesilové hře se dostali znovu do tempa. Kousal však v 50. minutě nestačil zasunout kotouč do odkryté branky a tři minuty nato udeřilo na druhé straně. Po Kodýtkově vyhraném buly prostřelil Štěpánka pohotový Eberle.

"Snažíme se při nerozhodném buly do toho jít. Chceme puk dostat na svojí stranu. Byl tam na buly Petr Kodýtek a vyplavalo to tak, že jsem zkusil to vystřelit a padlo to tam," popsal vítěznou střelu Jan Eberle, který se trefil poprvé v ročníku.

"Jsem za to moc rád, že to tam konečně padlo. Navíc jsem se trefil za nerozhodného stavu. Nelze se spoléhat na dva hráče, kteří nám jdou příkladem. Mertl s Gulašem jsou správní lídři. Musíme se ale střelecky prosazovat i my ostatní," dodal člen druhého útoku.

Definitivně zlomil pardubický odpor třetím přesilovkovým gólem Gulaš v 57. minutě, když se prosadil střelou z pravého kruhu.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, vedli jsme o dva góly, ale po dvou chybách to bylo 2:2. Potom ve třetí třetině odskočíme a vzápětí inkasujeme, to je vrchol. Je to náš problém, stává se nám to opakovaně. Už nevím, jaké hráče tam po vstřeleném gólu mám dát na led. Nebýt Gulyho (Gulaše) tak bychom zápas dnes neurvali. Je to rozdílový a nejlepší hráč v extralize, jsme rád, že ho máme v Plzni. U některých hráčů tam bojovnost byla, ale chce to víc klidu na hokejce nehledě na stav. Pardubice jdou nahoru, musíme být pokorní. Pro nás jsou to cenné tři body."

Radek Bělohlav (Pardubice): "Přijeli jsme si sem neskromně pro nějaký bod, ale dnes byli domácí produktivnější v přesilovkách a to byl ten velký rozdíl. Jsou zápasy kdybychom měli bod urvat. Že nedáme gól v poslední třetině se může stát, ale nesmíme dostat gól ze situace, kdy ten gól nesmíme dostat. Je mi líto kluků, dohrávali jsme to oslabení. Zranění nás postihla i v dnešním zápase. Budeme bojovat dál, máme málo bodů. Nedá se nic dělat. Dnes nás porazil Guly (Gulaš), byl to jeho zápas. Mrzí mě, že ho nemám u sebe."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 5. M. Heřman (Moravčík), 13. Gulaš (Rob, Mertl), 39. Gulaš (Moravčík), 53. Eberle (Kodýtek), 57. Gulaš (Moravčík, D. Frodl) - 15. Hovorka (M. Látal, Blümel), 15. Mandát (Hovorka, R. Kousal), 39. Tybor (Piché, J. Kolář). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:4. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 5488.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Pulpán, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík, Vráblík - Gulaš, Mertl, Pour - Indrák, Roman Vlach, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, M. Heřman, Rob. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Pardubice: Štěpánek - Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář, J. Zdráhal, J. Mikuš, Piché - Tybor, R. Kousal, Mandát - Hovorka, Blümel, M. Látal - Poulíček, J. Kloz, Kusý - O. Matýs, Pochobradský, M. Machač. Trenéři: Bělohlav, Janecký a Čáslava.