Třinec (Frýdecko-Místecko) - Plzeň zvítězila v úvodním semifinále hokejové extraligy na ledě Třince 4:1. Výhru hostů zařídila elitní řada, tři body si připsali Jan Kovář (2+1) a Milan Gulaš (1+2). Hosté také přečkali v prostřední třetině za stavu 2:0 déle než minutové oslabení tří proti pěti. Série pokračuje druhým duelem v Třinci ve čtvrtek od 17:00.

"Nevyšlo nám to," kroutil hlavou třinecký útočník Jiří Polanský. "Mysleli jsme si, že zápas bude úplně jiný. Ty první jsou specifické, trošičku o poznání soupeře v play off. Když se podívám na náš tým, nehráli jsme, co chceme. Strašně klukům věřím, že se vrátíme k tomu, co chceme hrát. Dnes to nemělo parametry play off. Nešla nám vlastní hra, přesilovky, oslabení. Co mě mrzí a štve, že nám nešla bojovnost. To, co nás zdobilo dřív," dodal.

Plzeň uzavřela čtvrtfinálovou sérii o pět dní později než Třinec a na ledě působila v úvodní třetině živějším dojmem. Její kapitán Gulaš zařídil průnikem přesilovou hru, v níž potrestal Růžičkův faul z dorážky Kracík. Při druhé gólové akci už Gulaše nikdo nezastavil, plzeňský hráč si v souboji jeden na jednoho elegantně posadil Galvinše a nechytatelnou ranou rozvlnil síť podruhé. Zúročil tím střeleckou aktivitu hostů 16:8.

Bezchybné to z plzeňské strany nebylo, ale ve druhé minutě tým při úniku Polanského podržel Frodl, který zasáhl levým betonem. V přečíslení dvou domácích na jednoho to vzal na sebe Ondřej Kovařčík, ale minul. To Adamský zkraje prostřední třetiny hostujícího gólmana překonal, ale pravá tyčka byla proti.

Až do 25. minuty se Plzeň zdržela pobytu na trestné lavici, ale poté její formaci v oslabení čekala zkouška ohněm. Za příliš mnoho hráčů a kvůli faulu Kováře, který podrazil Hrubce při návratu do branky, hráli hosté 71 sekund ve třech.

"Zůstala mi tam noha. Udělal to chytře, jak měl. Udělal jsem úplně zbytečný faul, který se nesmí stávat, a Třinec se mohl vrátit do hry. Naštěstí mi kluci pomohli. Klobouk dolů před nimi, že to ubránili a vyklekali. Frodlík podal výborný výkon," řekl Kovář.

Domácí Frodla ani neohrozili a v dohrávané přesilové hře se blýskl obětavým zákrokem Jones, který zblokoval Ciencialovu střelu do odkryté branky. "Měli jsme nějaké varianty, co hrají. Samozřejmě tam mají ostrostřelce. Všichni, kdo se dívají na zápasy, víceméně vědí, jak to hrají. Měl jsem v hlavě to, že poslední zápas u nás nám gól nedali, tak jsem doufal, že to potvrdíme. Zase jsme to odehráli suprově," řekl Frodl.

Plzeň přečkala ještě jedno oslabení a po něm se stala málokdy vídaná věc - ve vlastním pásmu vybojovala u mantinelu puk a vyrazila do přečíslení čtyři na jednoho. Gulaš s Kovářem ale zbývající hráče nepotřebovali. Kapitán Indiánů ukázkové předložil puk Kovářovi, který ho pohodlně doklepl do prázdné branky.

Třinec začal třetí třetinu přesilovou hru, ale z domácích hokejek se vytratil klid a hráči toho příliš nevymysleli. Oceláři ale nic nevzdali a byli odměněni. Po faulu Pulpána na Michala Kovařčíka nařídil rozhodčí trestné střílení a Martin Růžička dal zápasu povedeným forhendovým blafákem nový náboj.

Další drama ale brzy nato nepřipustil Kovář, který dorazil do sítě Gulašovu střelu. Plzeň pak už bez problémů dovedla utkání do vítězného konce. "Věděli jsme, že Třinec měl rychlou sérii a dlouho stál. Byli jsme rozehraní a potvrdili jsme to. Na začátku série je to výhoda a my jsme toho využili. Do dalšího zápasu ale musíme jít s pokorou," řekl Kovář.

Plzeň ubránila všech pět početních výhod soupeře a Třinec s ní v této sezoně doma prohrál i potřetí. "Sledujeme statistiky a víme, že my u nich zase dvakrát vyhráli. Je to play off, někde vyhrát musíte, někdo vám body sebere. Dnes to nebyl náš výkon. Jedno, jestli doma nebo venku. Když budeme hrát takhle, nebude to nikde dobré. Přeju si, aby se zlepšily přesilovky a bojovnost," řekl Polanský.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Dobře jsme začali, měli jsme nějaké šance, které jsme nevyužili. Nelepilo nám to. První tři branky jsme dostali po našich hrubých chybách, které by se nám stávat neměly. Zápas byl sice i za stavu 0:2 hratelný, trefili jsme tyčku, nevyužili jsme přesilovou hru. Soupeř z přečíslení čtyři na jednoho dal gól do prázdné brány a tím nám malinko vzal vítr z plachet. Ve třetině jsme proměnili nájezd Martinem Růžičkou, ale z naší strany to nebylo vydařené utkání. Věřím, že zítřejší zápas i výkon bude jiný."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, využili jsme přesilovou hru. První třetina se nám povedla, proměnili jsme šance a vedli jsme 2:0. Ve druhé třetině jsme přidali gól, který nás uklidnil, protože známe sílu soupeře. Asi klíčové bylo, že jsme přežili oslabení pět na tři. Kluci to skvěle odbránili. Věděli jsme, že Třinec nic nevzdá, třetí třetina je důležitá. Pro nás smolný nájezd, nicméně jsme přidali čtvrtý gól a už jsme si zápas pohlídali. První bod se nám povedl."

Semifinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 45. Martin Růžička z tr. střílení - 11. Kracík (N. Jones, Indrák), 16. Gulaš (Jan Kovář), 34. Jan Kovář (Gulaš, P. Straka), 50. Jan Kovář (Gulaš). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 5161.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Roth, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Š. Novotný, Werek - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Indrák, Kracík, V. Němec - D. Kindl, V. Nedorost, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.