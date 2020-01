Gulaš režíroval další výhru Plzně, která přehrála Pardubice 5:0

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 36. kole extraligy Pardubice 5:0, připsali si pátou výhru v řadě a upevnili si třetí místo v tabulce. Gólem a dvěma asistencemi se na výhře domácích podílel Milan Gulaš, jenž tak má na svém kontě již 59 bodů a kraluje kanadskému bodování soutěže. Brankář Dominik Frodl udržel pošesté v sezoně čisté konto. Pardubice prohrály popáté v řadě a jsou i nadále poslední.

Domácí sice záhy promarnili přesilovou hru, ale krátce po jejím skončení si vyměnil rozjetý Kodýtek puk se Strakou a střelou k levé tyči nedal Kantorovi šanci. Hosté si navíc v 10. minutě situaci zkompilovali dvojím vyloučením za příliš mnoho hráčů na ledě a během dvojnásobné početní výhody zvýšil po přiťuknutí Gulaše Rob ranou bez přípravy na 2:0.

Lépe se pohybující Indiáni se tlačili dopředu, Dynamo ovšem držel gólman Kantor, jenž dokázal zastavit i pokus volného Eberleho z mezikruží. Na druhé straně jeho protějšek Frodl musel vážněji zasahovat jen proti ojedinělé šanci Kindla. V závěru úvodní části zblízka neuspěl Kantner a trefa Mertla nebyla uznána pro úmyslné kopnutí Gulašovy přihrávky do sítě.

Na začátku druhé třetiny při přečíslení dvou na jednoho Rob po nabídce Němce neuspěl tváří v tvář Kantorovi s bekhendovým blafákem. Hosté poté zpevnili defenzivu, přesto po individuální akci Gulaše Kantner ve 29. minutě přidal pohodlně třetí gól. Po polovině utkání náznak pardubického zlepšení pokazil faulem Jan Zdráhal a jeho jmenovec v plzeňském dresu Patrik po přesné křížné nabídce Roba zvýšil na 4:0. Domácí kontrolovali hru a zaváhání při rozehrávce zachránil zákrokem proti střele Tybora Frodl.

Po pauze se hosté vrhli směrem dopředu, explzeňský Vlach však bekhendem trefil pouze levou tyčku. Následně hráči Dynama nevyužili přesilovku a udeřilo na druhé straně. Ve 47. minutě totiž rozehrávajícímu Látalovi vzal kotouč Gulaš a zblízka přidal svůj jubilejní třicátý gól sezony. Od ještě většího debaklu uchránila hosty po bombě Janka branková konstrukce.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Utkání jsme kontrolovali. Brzy jsme se dostali do dvougólového náskoku, což nám pomohlo. Hráči k tomu dobře přistoupili, přestože takové zápasy nebývají jednoduché. Defenziva hrála slušně, uvidíme, jak nás prověří v úterý Liberec. Poslední dva zápasy jsme zvládli vzadu opravdu dobře."

Milan Razým (Pardubice): "Plzeň dnes na ledě dominovala a byl z toho jednoznačný výsledek. Gratulujeme domácím k jasnému vítězství. Kuriozitou jsou naše dvě vyloučení za sebou za špatné střídání. To se nevidí. Pustili jsme tím nejlepší tým v přesilovkách do situace pět na tři, což je smrtelné. První bylo nešťastné, ale to druhé už nepochopitelné. Byla tam základní chyba při komunikaci. Když nejsme schopni udělat takové základní věci, tak potom soupeři nabídneme jasný gól."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Kodýtek (P. Straka), 10. Rob (Gulaš, V. Němec), 29. Kantner (Gulaš), 36. P. Zdráhal (Rob, Budík), 47. Gulaš. Rozhodčí: Šindel, Šír - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:5. Využití: 2:0. Diváci: 6085.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - Čerešňák, Budík, Moravčík, Pulpán, Vráblík, Jank, od 43. navíc Kaňák - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, P. Zdráhal - Rob, V. Němec, Přikryl - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenér: Čihák.

Pardubice: Kantor - J. Zdráhal, J. Mikuš, Ivan, J. Kolář, Holland, Voráček - Tybor, Mandát, Svačina - D. Kindl, R. Vlach, Látal - Matýs, Harju, M. Machač - Blümel, Poulíček, Beran. Trenér: Razým.