Gulaš po pozitivním testu opustil reprezentaci, má ale šanci na návrat

Praha - Hokejový útočník Milan Gulaš z Českých Budějovic opustil po pozitivním testu na koronavirus českou hokejovou reprezentaci, druhý kontrolní test ale vykázal negativní výsledek. Hráč se nechal ještě během dneška na jihu Čech dvakrát otestovat, a pokud výsledky vyvrátí původní test, který byl u zkušeného hráče jako u jediného z celého výběru pozitivní, mohl by si přece jen zahrát na nadcházejícím turnaji Channel One Cup. Ve středu se rozhodne, zda se připojí zpět k reprezentaci.

"Druhý vzorek mu vyšel skutečně negativní. Oba tyto původní vzorky jsou nyní v laboratoři k přetestování," řekl ČTK tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund. Pětatřicetiletý Gulaš, jemuž minulosti kvůli zdravotním potížím uteklo několik velkých akcí, navíc nelenil a v Českých Budějovicích byl ještě na dvou dalších, na sobě nezávislých testech.

"Shromažďujeme výsledky a podle nich se bude odvíjet i konečné rozhodnutí, zda by se mohl vrátit opět k týmu. Rozhodne se během středy, samozřejmě i podle toho, kdy budeme mít všechny výsledky k dispozici. Pokud by vše bylo v pořádku a připojil by se zpátky, čekaly by ho další dva testy s týmem ještě před odletem do Moskvy," uvedl Zikmund.

Národní tým se snaží minimalizovat riziko nákazy a jejího případného rozšíření na minimum. "Takže další test nás čeká ve středu a i ve čtvrtek mužstvo podstoupí další PCR test tak, abychom měli výsledky ještě před odletem. To proto, aby riziko, že někdo bude mít pozitivní test v Moskvě, bylo co možná nejmenší," uvedl Zikmund.

Gulaš v pondělí s týmem na začátku srazu trénoval. Dnes už na ledě nebyl. Po pozitivním výsledku prvního testu podstoupil konfirmační test, který měl potvrdit správnost toho původního. "Přesto jsme sáhli k tomu, že jsme Milana z preventivních důvodů okamžitě izolovali od týmu a odcestoval domů," řekl dnes hlavní kouč reprezentace Filip Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

"Zbytek týmu měl PCR testy negativní a přistoupili jsme k tomu, že jsme hráče dali na jednolůžkové pokoje. Vše se snažíme dělat v souladu s hlavní hygieničkou města Prahy, aby nám potvrdila správnost našeho postupu. Konzultujeme s ní další kroky, co všechno bychom měli udělat podle pravidel," uvedl Pešán. Národní tým ale jinak pokračoval v přípravě podle naplánovaného programu.

"Hráči mají pokyny, aby se zbytečně neshlukovali a trávili čas na svých pokojích. Trávíme dál čas v naší bublině, aby případně nedošlo k dalším problémům," řekl Pešán. "Další testy proběhnou ve středu a ve čtvrtek a také v pátek v Rusku. Uděláme všechno, aby tam nebyl nikdo pozitivně testován na covid a aby se případně pozitivní hráč nebo člen realizačního týmu vůbec nedostal do letadla," doplnil kouč. Národní tým odletí do Moskvy ve čtvrtek večer po úvodním utkání s Finy.

Gulaš měl pozitivní test navzdory prevenci nastavené před srazem národního týmu. "Okamžitě po příjezdu jsme testovali hráče PCR testem a hráči měli povinnost s negativním PCR testem přicestovat už do Prahy, přesto nám včera ve večerních hodinách oznámili, že je jeden pozitivně testovaný," uvedl Pešán. "Výsledek jsme znali až po tréninku. Všechny postupy byly zpětně odsouhlasené, že se nedalo nic jiného dělat. Uvidíme na středečních respektive čtvrtečních PCR testech, jestli k něčemu došlo nebo nedošlo," dodal Pešán.

Podle dalšího vývoje vyhodnotí i případné doplnění týmu. "Nabrífovali jsme útočníky, kteří jsou náhradníky, aby dneska prošli PCR testem ve svém bydlišti, ale nechceme je v současné situaci nějak brzy zvát k týmu. Počkáme, jak se situace vyvine. Budou případně připraveni nastoupit až do letadla nebo se s týmem ve čtvrtek potkat a odcestovat, kdyby došlo k nějakým dalším zjištěním."

Gulaš v minulosti přišel z různých důvodů o start na pěti světových šampionátech a zranil se také těsně před olympijskými hrami v Pchjongčchangu v závěru generálky proti Finsku, hrané v Soulu. V letech 2010 a 2014 byl v širším kádru již v dějišti MS, ale nakonec se nedostal na soupisku a odjel.

Z velkých akcí se nakonec představil až na MS v roce 2019 v Bratislavě, kam jej kouč Miloš Říha dodatečně nominoval v průběhu turnaje.

K reprezentaci se dnes připojila šestice hráčů včetně Michala Řepíka a Vladimíra Sobotky, o jejichž účasti se ještě v pondělí jednalo po stížnosti Sparty kvůli jejich plánovanému nasazení na všechna tři utkání. Oba útočníci neodcestovali k odvetnému zápasu čtvrtfinále Ligy mistrů proti švédskému Rögle, na jehož ledě Pražané sice vyhráli 3:1, ale po domácí porážce 2:5 byli vyřazeni.

S týmem už trénovali také centr David Krejčí z Olomouce a obránci Lukáš Klok z Nižněkamsku, Libor Šulák z Vladivostoku a Filip Pyrochta z Lappeenranty. "Kromě Milana Gulaše byli na ledě všichni," uvedl Pešán, který plánuje proti Finsku zařadit Řepíka se Sobotkou do útoku s Krejčím. Útočník Michael Špaček z Frölundy, kterého čekal ještě dnes zápas Ligy mistrů proti Leksandu, se připojí až ve středu.