Gulaš opět řádil, Plzeň vyhrála v Olomouci 4:0

Olomouc - Hokejisté Plzně vyhráli v utkání 7. kola extraligy na ledě Olomouce 4:0. Škoda vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů, třemi body za gól v oslabení a dvě asistence k tomu přispěl lídr bodování soutěže Milan Gulaš. Brankář vítězů Dominik Frodl udržel potřetí v sezoně čisté konto. Dvěma góly k výhře hostů přispěl i Jakub Pour.

Hned v patnácté vteřině zahrozil nejproduktivnější hráč soutěže Gulaš, ale strážce domácí branky Lukáš ho vychytal. Za Hanáky odpověděl Klimek, ale Frodl se nenechal zahanbit. Následovala první přesilovka pro Plzeň, ve které Švrček zlomil hůl, od něho se puk dostal k Pourovi, který trefil horní roh a otevřel skóre.

Do šance se dostal i Kořenek, ale jeho střela mířila vysoko nad. Valenta střelou od modré čáry orazítkoval pouze tyč. Osm vteřin před koncem třetiny nepřesně nahrál Kaňák Čerešňákovi, ten ale napálil puk a trefil opět horní roh, čímž zvýšil vedení Plzně.

V přesilovce Olomouce zkraje druhého dějství Kolouch trefil nejprve obránce a poté Frodla. Kořenek střelou po vyhraném buly rozvlnil pouze boční síť. Škůrek v další přesilovce poslal puk pouze do Moravčíka, který vyslal do brejku Gulaše. Ten tváří v tvář Lukášovi dostal napodruhé puk do sítě. Blízko ke snížení měl Ondrušek, ale hostující brankář opět zasáhl. Frodl pak vyrazil i Nahodilovu střelu.

Ve třetí části se po nahrávce Buriana ocitl sám před brankou Nahodil, ani ten ale dobrou možnost neproměnil. Ve 47. minutě při přesilovce Plzně vystřelil Gulaš, puk se Lukášovi odrazil od zad a do sítě ho doklepl Pour. Překazit Frodlovi čisté konto se pokusil Irgl, ale ani on neuspěl. Mertl pak ještě nastřelil horní tyčku, ale Indiány to mrzet nemuselo.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Olomouc): "Bylo to zasloužené vítězství hostí. Dělali jsme hloupé fauly v útočném pásmu, rozhodčí nás za to správně trestali, ale potrestali nás za to i hosté, kteří mají excelentní přesilovky. Resumé je úplně jasné. Byli jsme horší a zaslouženě jsme prohráli. Plzeň hrála velice dobře, ve všech činnostech byla lepší a proto vyhrála. Do zápasu vstoupili lépe a hned na začátku ukázali souboji u mantinelu svou sílu. Nebyli jsme k ničemu připuštěni, i když jsme chtěli bojovat do konce a do posledních sil. Někdy jsme bušili i do plných. Potřebujeme zjednodušit veškerou činnost. Plzeň má Gulaše, který má 18 kanadských bodů v sedmi zápasech. To vidíme všichni. Kořenek byl náhrada za Knotka. Hrál dobře, byl lepší než polovina našich útočníků. Potřebuje na sobě ještě pracovat, ale když bude výkony opakovat, není problém si říct o místo v mužstvu."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Za poslední roky jsme sehráli s Olomoucí hodně zápasů, ale myslím, že jsme dneska předvedli jeden z nejlepších výkonů. Vyrovnali jsme se v houževnatosti, v osobních soubojích a proměnili jsme šance, které jsme měli. Zaslouženě jsme vyhráli. V první řadě je to kvalitou hráčům, kteří ty přesilovky hrají a pomohlo nám to k vítězství. Jakub Pour má z mého pohledu jednu vlastnost, kterou má z našich útočníků nejlepší. Je silný na mantinelech. Vyhraje hodně soubojů, hodně jich ustojí. Zatím toho neumí využít tak, jak by mohl. Nejde potom do branky, ale lepšího útočníka na mantinelech nemáme."

HC Olomouc - HC Škoda Plzeň 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Pour (Gulaš, Mertl), 20. Čerešňák (L. Kaňák, Indrák), 28. Gulaš (Moravčík, Čerešňák), 47. Pour (Gulaš, Rob). Rozhodčí: Hradil, Stano (SR) - Bryška, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Diváci 4120.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Vyrůbalík, Valenta, Ondrušek, Dujsík, Švrček - Kořenek, Klimek, Ostřížek - Irgl, Kolouch, Strapáč - Olesz, Nahodil, Burian - Hec, Skladaný, V. Tomeček. Trenéři: Moták a Tomajko.

Plzeň: D. Frodl - L. Kaňák, Moravčík, Vráblík, Jank, Čerešňák, M. Houdek - Gulaš, Mertl, M. Heřman - Indrák, V. Němec, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kolda, Roman Vlach, Rob. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.