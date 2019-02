Plzeň - Plzeňský útočník Milan Gulaš se při domácí vysoké výhře 9:2 nad Zlínem blýskl pěti góly a jednou asistencí. Tímto výkonem dokonce ohrozil extraligový rekord v počtu kanadských bodů i gólů, který drží Petr Čajánek od 3. března 1998, kdy ve zlínském dresu vstřelil Opavě šest branek a jednu připravil. Plzeňský kapitán díky povedenému večeru vystřídal na prvním místě produktivity nejvyšší soutěže spoluhráče z reprezentace Marka Kvapila a v čele tabulky střelců Američana Petera Muelera z Komety Brno.

"Je to super, ale máme tam ještě plno zápasů, které jsou pro mě důležité. Když to získám, paráda, ale jsou důležitější věci," prohlásil Gulaš směrem k boji o obhajobu vítězství v produktivitě extraligy i útoku na premiérový zisk koruny pro krále střelců.

Že se blíží k Čajánkovu rekordu, to během hry ani ve třetí třetině příliš nevnímal. "Tak já se to dozvěděl až pět minut před koncem. Vůbec mě to nenapadlo. Dnes to vyšlo parádně, asi nepamatuji takový zápas v extralize. Vážím si toho, že jsem takhle mohl pomoci týmu," řekl dvaatřicetiletý českobudějovický odchovanec a vzápětí pochválil svého centra Jana Kováře.

"Musím ho vyzdvihnout. Pro mě to díky němu nebyly tak těžké góly. Ukázal, jak nás všechny dokáže pozvednout, a já si ohromně užívám hokej s ním," řekl o autorovi čtyř asistencí. "Každý zápas je jiný. Dnes nahrávky na mě procházely a já se snažil jen trefit bránu. Pak jsou zápasy, které přes převahu nezvládnete," konstatoval.

Pět branek vstřelil v extralize také Jan Čaloun v sezoně 2004/05 v dresu Litvínova. Nasbíral tehdy i sedm bodů, což se v samostatné české extralize povedlo vedle Čajánka i Pavlu Geffertovi (2+5) v ročníku 1993/94 v dresu Sparty. Gulašovi k jejich vyrovnání chyběl bod.

"Dneska mi tam napadalo všechno, co mi přilétlo na lopatu. Velký díl na tom má Honza (Kovář). Už před zápasem jsem cítil, že by to dnes mohlo vyjít," řekl Gulaš, jenž sílu načerpal v pondělí během volného dne plzeňských hokejistů.

"Užili jsme si Honzou Kovářem den volna na horách s rodinami. Pohoda i mimo led je pro mě důležitá," poodhalil možnou příčinu bodové série. "Hokej si ohromně užívám. Podobné kombinace si naposledy pamatuji snad jen se Stráčou (Martinem Strakou) při mojí první sezoně v Plzni," vrátil se českobudějovický odchovanec ke spolupráci s dvorním nahrávačem.

Přesto se stále skromně vracel k týmové výhře. "Jsem hrozně rád za to, jak jsme ten zápas odehráli. Od začátku do konce jsem hráli to, co jsme si řekli. Takové zápasy se musíme naučit před play off hrát. Musíme zůstat stále pokorní," přál si vůdce druhého týmu extraligové tabulky.

"Trenéři nás pochválí za to, že jsme nepřestali hrát. Pořád jsme každý chtěli hrát, nepolevovali jsme a to je přesně to nejdůležitější pro nás. Chceme vyhrát všechno," prohlásil. Individuálními statistikami se nechce zabývat. "Mám jasný cíl zvednout nad hlavu pohár. To je pro mě přednější," dodal.