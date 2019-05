Gulaš: Moc se těším, bude to moje velká premiéra

Bratislava - Nastoupí ke svému 48. zápasu v české reprezentaci a bude to proti Itálii, která je na mistrovství světa po čtyřech zápasech bez bodu se skóre 0:30. Přesto to bude pro útočníka Milana Gulaše naprosto výjimečný večer. Po letité smůle se dočká třiatřicetiletý útočník Plzně debutu na velké mezinárodní akci. Přitom už podruhé za posledních 14 měsíců považoval reprezentační kariéru za prakticky uzavřenou kapitolu.

"Moc se těším. Bude to moje velká premiéra. Mám hodně zápasů odehraných v nároďáku bez nějakého velkého turnaje. Konečně jsem se dočkal. Jdu si to dneska moc užít a vyhrát," řekl novinářům Gulaš, který zaplní poslední volné místo na soupisce.

Přiznal, že ráno cítil nervozitu, ale při rozbruslení se jí zbavil. "Teď jsem vlezl na led a cítil jsem se moc dobře. Jak vyjedete na led, tak to z vás všechno opadne, na všechno přestanete myslet a soustředíte se jenom na hru. Myslím, že tak bych to měl mít," popsal své pocity Gulaš.

V národním týmu debutoval 7. dubna 2010 v přípravném duelu v Oltenu proti Švýcarsku. V přípravě na MS v Mannheimu a Kolíně nad Rýnem stihl celkem tři zápasy a zůstal v širším kádru i v dějišti šampionátu. Cestu týmu kouče Vladimíra Růžičky za zlatem ale nakonec sledoval jen na dálku, protože se na soupisku nedostal. Rok poté pod koučem Aloisem Hadamczikem se před šampionátem v Bratislavě rozloučil ve finální přípravě.

O dva roky později byl s týmem také až do konce přípravy, ale na turnaj do Stockholmu se s Hadamczikovým výběrem nedostal. Za rok jej Růžička vzal do Minsku, ale místo na Gulaše znovu nezbylo. Před MS 2016 pod koučem Vladimírem Vůjtkem starším s koncem přípravy onemocněl. A loni se už od poloviny ledna těšil na olympijské hry v Pchjongčchangu. Dostal se do nominace, ale v generálce proti Finsku si v závěru utkání poranil koleno. Neubránil se tehdy slzám, kariéru v reprezentaci považoval za uzavřenou.

Kouč Miloš Říha jej ale zlákal i za pomoci jeho okolí v plzeňském klubu zpět. Gulaš sehrál dva zápasy na únorových Švédských hrách, jenže před měsícem po vyřazení Plzně v semifinále extraligy s Třincem ještě dobíral antibiotika a z nominace před turnajem Carlson Hockey Games v Brně vypadl. Zvrat u odchovance Českých Budějovic nastal o víkendu, Říha jej překvapivě povolal do Bratislavy.

V týmu má Gulaš čtyři spoluhráče, s kterými působil v Plzni. "Je to parádní. Nejen ta plzeňská parta, co tady je. Já všechny kluky znám za tu dobu, co funguju v národním týmu. Jsem hrozně rád, že mě kluci okamžitě vzali mezi sebe, a cítím se moc komfortně v šatně. Za to jim patří taky velký dík," řekl Gulaš.

V Plzni v uplynulé sezoně tvořil nejúdernější dvojici extraligy s Janem Kovářem a dříve nastupoval v útoku i s Dominikem Kubalíkem. Složení formace pro večerní duel ale držel ještě v tajnosti. "Nechtěl bych prozrazovat sestavu, ale nějaká už tam (v kabině) visela. Necháme se překvapit, nechci nic prozrazovat. Furt sbíráme body a jsou pro nás ohromně důležité," prohlásil Gulaš.

Někteří z Italů si jeho jméno mohou dobře pamatovat od 20. listopadu loňského roku, kdy dal Gulaš v odvetě osmifinále Ligy mistrů Bolzanu při výhře 6:2 čtyři góly. Z kádru italského útočníka EBEL jsou na mistrovství světa obránce Stefano Marchetti a útočníci Angelo Miceli, Ivan Deluca a Marco Insam.

"Je to úplně jiná soutěž, národní tým. Já se samozřejmě budu snažit jít do zápasu tak, abych si odvedl tu svoji práci a určitě si budu dávat kratší střídání, abych se do toho dostal. Těším se na souhru se spoluhráči, kteří mi stoprocentně pomůžou," dodal Gulaš.