Gulaš má střelecký rekord extraligy, na jeho posun nemyslí

Plzeň - Plzeňský kapitán Milan Gulaš v duelu 10. kola hokejové extraligy natáhl svou sérii se vstřeleným gólem na deset zápasů a vytvořil nový rekord základní části samostatné české soutěže od sezony 1993/94. K výhře nad Pardubicemi 5:3 přispěl třiatřicetiletý odchovanec Českých Budějovic hattrickem a polepšil si v sezoně už na 13 branek.

"Já nevím, jak bych to popsal. Umím už ty otázky na statistiky potlačit. Hlavně novináři probírají tuhle sérii. Nechtěl jsem si to před zápasem připouštět. Říkal jsem si, že jestli se to podaří, tak budu rád. A povedlo se to. Je to ale i práce kluků. Dostal jsem tam krásné nahrávky," nechtěl se příliš zabývat rekordem Gulaš.

Gulaš překonal výkony Viktora Ujčíka v dresu Slavie z ročníku 1995/96 a Martina Růžičky z Třince z ročníku 2012/13, kteří skórovali v devíti duelech v řadě. V historii nejvyšší soutěže drží rekord s brankou ve 14 duelech za sebou Milan Nový z Kladna.

"Asi minulý zápas jsem to začal mít v podvědomí. Podařilo se mi to a jsem za to rád. Budu se snažit to prodloužit. Viděl jsem, jaká jména se tam pohybují trochu výš. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet," přiznal nejproduktivnější hráč minulých dvou ročníků extraligy, který má nyní na kontě už 24 bodů, že přece jen střelecké rekordy vnímá.

"Nechci se koukat na statistiky, chci vyhrát každý další zápas. Není to pro mě nejpodstatnější věc. Důležité je, abychom vyhrávali jako tým a proplouvali v klidu sezonou a dobře se připravili na play off," doplnil český reprezentant, jenž si nedává moc šancí na překonání československého rekordu Milana Nového.

"To je pokračování Den nezávislosti III. Pan Nový je ohromná legenda, koho by to nelákalo. Sezona je na začátku, máme odehráno jen deset kol. Musíme být realisté. Přijde herní krize i únava. I tým si prochází během sezony různým obdobím. To vše se na tom může podepsat, já už to znám. Udržet tohle je nemožné," řekl Gulaš, jehož v průběhu zápasu s Pardubicemi potěšili fanoušci choreografií a skandováním jeho jména.

"Samozřejmě to vnímáte, ale nechci se tím rozptylovat. Fanouškům za to patří velký dík. I to vyvolání po zápase bylo příjemné. Ještě se mi to nestalo," prohlásil spokojený Gulaš, který kromě tradiční produktivity za vyrovnaného stavu ve třetí třetině přidal i tři hity.

"Cítil jsem, že v tu chvíli je potřeba přiostřit. Dal jsem si do střídání cíl, že tam budu jezdit jako zběsilý a budu dohrávat soupeře. Chybí trochu víc fyzické hry. Ubírá to soupeřům sílu a nás to může nakopnout. Nikdo to nemá rád a možná nám to pomohlo," komentoval svoje důrazné střídání plzeňský vůdce, jehož tým zatím srážejí fatální zaváhání v defenzivě.

"Minulou sezonu jsme měli větší věkový průměr 28 let a teď máme 24 let. Máme to postavené na odchovancích. Pořád se učíme. Plno z obránců hraje stabilně první sezonu. Máme tam plno mladých hráčů. Všichni vidí chyby, nejsme stroje, ale je důležité se z toho poučit," uvedl Gulaš, jenž je zatím s postavením Indiánů v tabulce spokojený.