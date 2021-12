Gulaš má na dosah Klub hokejových střelců, ale radost z gólů mu kalily výsledky

Moskva - Útočník Milan Gulaš se střelecky prosadil i ve třetím utkání na Channel One Cupu, ale po třech porážkách mu to žádnou radost nedělalo. Se třemi góly byli spolu s kapitánem Janem Kovářem nejlepšími - ale zároveň i jedinými - střelci hokejové reprezentace v turnaji, na němž Češi uhráli jediný bod a skončili poslední. Gulaš si proto mohl sotva užívat, že se přiblížil na pouhý gól Klubu hokejových střelců deníku Sport.

"Když je ten gól k ničemu, tak jsou ty pocity vždycky na prd. Dostali jsme opět první gól, pak jsme zápas otočili ve druhé třetině na 2:1, ale Švédové využili dvě přesilovky, které dostali, a zápas znovu otočili. Myslím, že ke konci zápasu už nám i trochu došla šťáva. Vymlouvat se na to, že Švédové včera nehráli a my ano a měli jsme dvanáct hodin na spánek, to asi nemá smysl, ale bylo to asi znát," řekl pětatřicetiletý Gulaš.

"Já nechci být vůbec kritický. Jsem hráč, od toho tady nejsem. Té kritiky bude asi dost a vysvětlí to někdo jiný. Já osobně se chci hokejem bavit, aby mě to bavilo, už těch roků před sebou asi moc nemám, proto nechám to kritické hodnocení na jiných," komentoval tři porážky na turnaji, šest proher od startu sezony a celkově sedmizápasovou sérii neúspěchů v součtu s posledním mistrovstvím světa.

Podobný postoj zaujal i k pohledu na alarmující skutečnost, že mužstvo mělo za tři utkání na turnaji pouze dva hráče, kteří se zapsali mezi střelce. "Omlouvám se, ale tohle hodnotit určitě nebudu. To ať udělá někdo jiný. Přijel jsem s úmyslem udělat co nejlepší práci, odvést nejlepší výkon. Klidně to mohly být moje poslední zápasy v národním týmu. Komentovat ostatní nebudu," zdůraznil Gulaš.

Je ale velmi pravděpodobné, že reprezentační pozvánku někdy v budoucnu ještě dostane. A může to být klidně i na olympijský turnaj v Pekingu. Tato možnost by se nejspíš stala ještě výrazně pravděpodobnější, pokud by se v Číně nakonec nepředstavili hráči z NHL. Jaký má recept na zlepšení, aby pak boj pod pěti kruhy nedopadl pro Čechy stejně?

"Těžká otázka, ale odpověď si nechám pro sebe. Jsou to takové moje myšlenky, které určitě nechci ventilovat ven. To, že jsme dali góly, neznamená v té hře vůbec nic. Osobní pocit je taky všelijaký. První dva zápasy jsem se vůbec necítil dobře, tempo je samozřejmě vysoké. I trenéři nám dali najevo, že s námi nebyli spokojení. Sám si to musím pocitově vyhodnotit. Kdyby kluci z NHL nejeli, nechci někde haprovat a kazit jim hru. Moc si ale přeju, aby jeli, protože tak to má být," prohlásil Gulaš.

Paradoxně až dnes, když hrál tým druhý zápas ve dvou dnech, se na ledě cítil nejlépe. "Tělo je zvláštní. Když jsem se ráno vzbudil, myslel jsem, že mi je sedmdesát. Na druhou stranu jsem se ale nakonec v zápase cítil nejlíp ze všech utkání. Pomůže tomu i gól. Spadne to z vás, únava vyprchá. Ale ať to opravdu hodnotí někdo jiný," konstatoval Gulaš, na němž bylo v průběhu souboje s Tre kronor patrné, jak nechce zažít další porážku.

"Říká se, že když to nelepí, musíte se do toho dostat tvrdší hrou, dohrát pár soubojů. O to přesně jsem se snažil a plno kluků do toho šlo stejně. Výkon se pak otočil na naši stranu. I tohle může být recept," řekl Gulaš.

Na úspěch to nakonec nestačilo ani přesto, že tým po úvodní inkasované brance skóre otočil a vedl po dvou třetinách 2:1.

"Hodnotit předešlý turnaj nemůžu, nebyl jsem na něm. Jsou věci, o kterých víme. Ale dát první gól se nám teď ani jednou nepodařilo. Často přitom právě ten dodá ráz zápasu. Pasáž ve druhé třetině nebyla špatná, dokázali jsme to otočit. Jde pak o to udržet stav, mít větší trpělivost v některých situacích, víc si pomoct," přemítal Gulaš.

Gulaš se díky třem trefám na turnaji přiblížil na jediný gól vstupu do Klubu hokejových střelců deníku Sport za 250 branek v součtu v domácí nejvyšší soutěži a reprezentaci. "Věděl jsem to. Kovka (Jan Kovář) to taky věděl, říkal mi to. Bylo by nádherné, kdyby se to povedlo v národním týmu. Vůbec jsem nečekal, že by se mi turnaj takhle gólově mohl povést. Bylo to nádherné, ale jede se dál," dodal lídr Českých Budějovic, jehož spoluhráči Lukáši Pechovi chybí dvě branky na metu zajišťující členství ve vybraném klubu.