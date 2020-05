Gulaš: Jsou důležitější věci, ale ocenění pohladí hokejovou duši

Praha - Stejně jako před rokem si plzeňský útočník Milan Gulaš odnesl rovnou čtyři individuální ocenění za uplynulou sezonu. V anketě Hokejista sezony ho kapitáni extraligových klubů určili vítězem potřetí za sebou, navíc byl nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem základní části a také byl nejčastěji vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

"Tahle individuální ocenění jsou strašně příjemná a pohladí po hokejové duši, ale abych pravdu řekl - a v tom se budu vždy opakovat - ve sportu jsou přednější věci, a v tom kolektivním zvlášť," řekl Gulaš v rozhovoru s Českou televizí.

Radost z toho, že byl za své výkony oceněn, ale netajil. "Ohromně si toho vážím, že jsem měl opět možnost získat tuhle cenu. A hřeje mě u srdíčka, že se mi podařilo vyhrát potřetí za sebou," prohlásil čtyřiatřicetiletý útočník.

Svou bilanci v kanadském bodování dokázal výrazně vylepšit i přesto, že měl za sebou od návratu ze švédského Färjestadu v roce 2017 dvě výborné sezony, v nichž se během dlouhodobé fáze dostal vždy přes hranici 60 bodů, a soupeři si na něho dávali větší pozor. Tentokrát nasbíral 76 bodů, když nevynechal ani jeden z 52 duelů základní části, vstřelil 35 gólů a přidal 41 asistencí.

"Určitě to bylo znát. Cítil jsem, že se protihráči soustředí více na mě. Dařilo se mi ale proměňovat šance, což je fajn. Velký dík patří mým spoluhráčům z lajny, kteří mi perfektně připravovali pozice a v některých těch pozicích už jsem to neměl tak složité," uvedl kapitán Plzně.

"Asi nejtěžší ze všeho bylo obhájit právě vítězství v kanadském bodování, protože k tomu je strašně důležité, aby tělo a zdraví vydržely po celou sezonu. A mně se jakékoliv vážně zranění vyhnulo, což bylo důležité," připomněl Gulaš, jenž byl celkem patnáctkrát vyhlášen nejlepším hráčem Indiánů.

"V polovině sezony jsem to ani moc nevnímal, kolik mám bodů, hrál jsem s čistou hlavou. Ale v té druhé polovině, jak se blížil konec sezony, jsem tomu asi i já trošku podlehl, jak se o tom všichni chtěli bavit. Musím přiznat, že jsem to začal vnímat víc. A myslím, že mi to i uškodilo," prohlásil Gulaš.

V příštích dvou sezonách by z extraligy podle návrhu hokejového svazu neměl nikdo sestupovat. Gulaš však trvá na svém a uzavření soutěže se mu nelíbí. "Můj názor se nemění, i když chápu, jaká je nyní situace. Na druhou stranu, když to vezmu ze sportovního hlediska, tak jsem někde zaznamenal výrok, že takové uzavření extraligy má hokej posunout. Tomu prostě nevěřím. Chápu to z finanční stránky, že to pro některé kluby nebude vůbec lehké, aby mohly fungovat dál. Když se budeme bavit čistě o hokejové stránce, tak mě rozhodně nikdo nepřesvědčí o tom, že hokej se uzavřením ligy zvedne," uvedl Gulaš.