Plzeň - Hokejisty Plzně táhl za potvrzením postupu v odvetě osmifinále play off Ligy mistrů proti Bolzanu útočník Milan Gulaš, který si připsal čtyři branky a jednu asistenci. Podobný počin by si přál zopakovat i v extralize, kde se mu momentálně příliš nedaří. Gulaš je ale rád za úspěch v evropské soutěži a přál by si s Plzní Ligu mistrů vyhrát.

"Co bych dal za to, aby to tak padalo v lize. Nechci to samozřejmě snižovat. Konečně mi přišel nějaký zápas, kdy mi to tam padalo. Jenom doufám, že na to navážu v pátek v Boleslavi, protože je to moc důležitý zápas," uvedl dvaatřicetiletý kapitán Indiánů. V první třetině otevřel skóre zápasu trefou z trestného střílení a v prostřední dvacetiminutovce dvěma góly dovršil čistý hattrick.

"Je to jenom o hlavě, jak ji má sportovec nastavenou. Když dáte na začátku gól z nájezdu, tak se hlava uvolní a roztrhne se s tím pytel. Poslední zápasy jsem se trápil, chyběla mi v zakončení lehkost. Doufám, že jsem to dnes prolomil," řekl odchovanec Českých Budějovic.

Hráči Škody se v nejvyšší domácí soutěži trápí v zakončení, což dokumentuje pět porážek z posledních šesti utkání. V Lize mistrů naopak vyhráli všech osm zápasů. "Dnes jsme jako tým zabili dvě mouchy jednou ranou. Postoupili jsme, což jsme si hodně přáli, a zároveň jsme zjistili, že v sobě máme sílu dávat góly. Teď je jen na nás, abychom tuhle střeleckou potenci dokázali přenést do extraligy," uvedl Gulaš.

Bolzano během osmifinálového dvojzápasu Západočechy příliš nepotrápilo. "Nechtěl bych to hodnotit. Bolzano má svoji kvalitu, jsou to urputní hráči. Bylo tam plno soubojů. Mají hodně kanadských kluků. Mě hrozně těší, že jsme dnes zápas zvládli. V naší situaci jsme dnes nemohli nic podcenit. Moc mě láká vyhrát celou Ligu mistrů," komentoval zápasy s italským účastníkem EBEL.

Bývalý hráč Färjestadu se těší na konfrontaci se švédskžm soupeřem. "Ta liga mě hrozně baví. Ve Švédsku jsem nikdy nepostoupil dál a chtěl bych to tady dotáhnout. Těším se na Skellefteu. Vede ji můj bývalý trenér," řekl Gulaš, jehož potěšila téměř pětitisícová návštěva na plzeňském stadionu.

"Fanouškům patří velký dík. Bez nich by to nešlo. My je potřebujeme a jsem rád, že s námi zatím drží basu. Jsem moc rád, že jich přišlo i dnes plno," uvedl Gulaš. "Lidi vidí, že s evropským hokejem je to pro nás super srovnání. Může to pro nás být obohacující zkušenost. Doufám, že děláme dobré jméno českému hokeji," dodal.