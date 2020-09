Gulaš bude útočit na rekordní čtvrtý triumf v produktivitě v řadě

Plzeň - Plzeňský kapitán Milan Gulaš bude v nadcházející sezoně útočit na rekordní čtvrtý triumf v kanadském bodování domácí nejvyšší hokejové soutěže. Čtyřiatřicetiletý útočník v minulém ročníku extraligy vyrovnal výkon Milana Nového ze sezon 1975/76 až 1977/78 a může svoji hegemonii prodloužit. Za současné situace kolem šíření nemoci covid-19 si ale hlavně přeje, aby se sezona odehrála bez větších problémů a Plzeň dosáhla na úspěšný výsledek.

Gulaš v minulém ročníku zaznamenal v 52 zápasech 76 bodů a před druhým Michalem Birnerem z Liberce měl náskok 15 bodů. S 35 góly podruhé za sebou ovládl i tabulku střelců. "Já osobně samozřejmě nedám nikomu nic zadarmo. Budu se snažit odvádět práci, na kterou jsou lidé ode mě zvyklí. Určitě bych si přál, aby někdo - hlavně tedy z našeho týmu - v kanadském bodování vyskočil vysoko. Úplně nejlíp, aby to byl nějaký mladý hráč," řekl Gulaš v rozhovoru pro klubový web.

"Přeju si, abychom šlapali jako tým a sezonou bez nějakých výraznějších výkyvů prošli. Aby se nám vyhýbala zranění, protože kádr nemáme tak široký, a v klidu bojovali o postup do play off," podotkl Gulaš, který od návratu do Plzně ze švédského Färjestadu dovedl Indiány dvakrát k bronzu a v nedohraném posledním ročníku skončil tým po základní části pátý.

Plzeň strávila minulý týden v karanténě a přišla o semifinále Poháru Generali České pojišťovny proti Třinci, který tak postoupil do finále bez boje. "Před startem sezony jsme si prošli nějaký obdobím, které asi pro nikoho nebylo lehké. Na druhou stranu si myslím, že jsme měli po karanténě dost času na přípravu. Měli jsme už několik tréninků na ledě, tým vypadá dobře a je připravený. Obával jsem se výpadku, který by nás mohl poznamenat, ale domnívám se, že vše vypadá celkem kvalitně," uvedl Gulaš.

"V mužstvu máme několik starších kluků, kteří si tým umí ohlídat. A že máme mladé mužstvo, to je současný trend moderního hokeje. Tak to v Plzni prostě je. A jsem za to rád, protože je dobře, když mladí kluci dostávají šance," podotkl Gulaš.

"Je to plus jak pro klub, tak pro kluky samotné. Jedině tak dokážou růst v lize i v lepší hráče. Od mého návratu ze Švédska vidím, že všichni tihle kluci makají na plné koule, rok od roku jsou zkušenější. V dalších letech to snad dokážeme zužitkovat v náš prospěch. Tak se chceme prezentovat," řekl.

Stejně jako loni začne Plzeň extraligu proti Spartě. Loni v O2 areně po přestřelce prohrála 6:7 v prodloužení, tentokrát začne doma. "Plzeň proti Spartě, to je vždycky vyhecovaný zápas. Všechno se bude odvíjet podle vývoje utkání, tam se bude vše měnit i v našich hlavách. Určitě to bude kvalitní zápas, to už jsme si potvrdili, když jsme proti Spartě hráli v přípravě," prohlásil Gulaš.

V pohárových zápasech Plzeň nejdříve vyhrála v Praze 4:3 v prodloužení a potom podlehla doma Spartě 1:5. "Oni jsou vždycky dobře připravení. Pro nás samotné to bude skvělý ukazatel toho, jak na tom jsme. Věřím, že když odvedeme maximální výkon, tak můžeme sahat po bodech," uvedl Gulaš.

Stejně jako Plzeň, tak i Sparta byla krátce před startem extraligy v karanténě. "Prošlo si tím několik týmů, vyžralo si nás to víc. Výpadek v trénincích jsme neměli jenom my. Pro nás je důležité, jak jsme prošli letní přípravou, z toho se teď dá čerpat. Jaký vliv na nás bude mít tahle nucená pauza, to teprve uvidíme v sezoně. Já ale věřím, že by se to třeba okolo Vánoc ani nemuselo projevit," řekl Gulaš.

Nový ročník bude nesestupový, bude se tedy hrát jen o play off. První čtyři týmy postoupí přímo do čtvrtfinále a dalších osm bude hrát předkolo. "Teď nastala určitá situace, extraliga je nějak nastavená. Až čas ukáže, jestli tento systém funguje. Já hlavně doufám, že sezona proběhne v klidu, nebude se zastavovat, ale že se naopak bude ještě více otevírat. Jsem optimista, věřím, že to bude jen lepší a lepší," dodal odchovanec Českých Budějovic.