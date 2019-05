Gulaš bude dopsán na soupisku, proti Italům zažije premiéru na MS

Bratislava - Zkušený útočník Milan Gulaš z Plzně se může ve třiatřiceti letech těšit na premiéru na velké akci. Na mistrovství světa v Bratislavě ho trenéři zapíší na soupisku a bude v sestavě ve večerním utkání proti Itálii. V brance nastoupí poprvé na turnaji Pavel Francouz, do sestavy se vrátí mladý útočník Filip Chytil.

Gulaš se stane vedle tria brankářů posledním možným, dvaadvacátým hráčem do pole na české soupisce pro šampionát. "Milana napíšeme na soupisku a tím to také uzavřeme. Dnes proti Itálii by měl nastoupit. Chceme využít osm obránců a dvanáct útočníků," řekl novinářům po poledním dobrovolném týmovém rozbruslení asistent trenéra Robert Reichel.

"Hrozně moc se těším," přitakal dlouholetý vyhlášený smolař národního mužstva Gulaš, jenž patrně vytvoří "plzeňskou" útočnou formaci s Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem.

Gulaš bude v pětadvacetičlenném českém týmu sedmým debutantem na MS. Premiéru si odbyli brankáři Patrik Bartošák a Šimon Hrubec, obránce David Musil a útočníci Ondřej Palát, Jakub Vrána a Hynek Zohorna. Palát už ale předtím hrál na olympijských hrách v Soči 2014 a na Světovém poháru v Torontu 2016. Bartošák se zúčastnil loni olympiády v Pchjongčchangu.

Na pátém šampionátu ze šesti absolvovaných se představí zanedlouho devětadvacetiletý Francouz. Z dosud odehraných čtyř utkání v Bratislavě hájil branku ve třech případech Patrik Bartošák. Na úvod proti Švédsku (5:2), pak s Ruskem (0:3) a ve čtvrtek proti Lotyšsku (6:3). Zbývající duel proti Norsku (7:2) strávil v brankovišti Šimon Hrubec, který dnes bude krýt Francouzovi záda.

Rozbruslení absolvovala vedle všech tří gólmanů ještě další jedenáctka hráčů, tedy více než polovina mužstva. Kapitán Jakub Voráček sledoval dění na ledě v civilu ze střídačky. "Někteří hráči šli na led, ostatní ne. Nechceme nic podcenit, věřím, že nastoupíme od začátku připravení," řekl Reichel.

Italové si dosud v Bratislavě připsali v pozici nováčka tři debakly, podlehli Švýcarsku 0:9, Švédsku 0:8 a naposledy Rusku 0:10. Nejblíže případnému úspěchu byli v úterý proti Lotyšům. Takřka do poloviny utkání drželi bezbrankový stav, nakonec prohráli 0:3. Na gól mezi elitou i proto čekají více než 355 minut - od 13. května 2017 a porážky 1:4 s Německem.

"Víme dobře, že zatím nedali gól. Viděli jsme zápas s Lotyšskem, kdy měl jejich brankář dost zákroků (62), ale skoro všechno to bylo z takové vzdálenosti, že to pochytal. Hlavní je soupeře nepodcenit. Když se pak dají rychle góly, může to být jednodušší. Máme kvalitní mužstvo a měli bychom to zvládnout," řekl Reichel.

Ve čtvrtek s Lotyši tým kvalitu potvrdil a z manka 0:2 po první třetině se vyhrabal až k tříbodovému zisku a nakonec i jednoznačnému výsledku. "Věděli jsme, že proti nám bude silný soupeř, což se potvrdilo. Věděli, že když nás porazí, tak mají šanci postoupit. Udělali pro úspěch všechno, někteří jejich hráči byli až zákeřní. Pro nás to byl určitě dobrý test. Dokázali jsme se vrátit do zápasu a pak mužstvo šlapalo, jak má. Ukázali jsme charakter a ten zápas vyhráli," řekl Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR na zápas s Itálií (20:15): Francouz - Hronek, D. Musil, Rutta, Moravčík, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Palát - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, Chytil, Jaškin.