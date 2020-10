Guľa věří, že vyřazení v Evropské lize Plzeň ještě víc semkne

Petah Tikva (Izrael) - Fotbalisté Plzně loni vypadli v kvalifikaci Evropské ligy s trenérem Pavlem Vrbou, do základní skupiny nedokázal Viktorii dovést ani jeho nástupce Adrian Guľa. Slovenský kouč byl po čtvrteční porážce 0:1 na hřišti izraelské Beer Ševy v závěrečném 4. předkole smutný, současně ale věří, že vyřazení Západočechy posílí a ještě víc semkne.

"Hrajete o všechno. Zápas, kde cítíte zodpovědnost za klub, za chlapce, chcete to dokázat. Tak je jasné, že jsem z toho smutný. Hlavně kvůli chlapcům. Myslím, že byli dobře nastavení. Je to náročné. Ale musíte počítat ve fotbale i s takovými situacemi, že zápas prostě nevyjde. Jsem smutný kvůli klubu, fanouškům Viktorky, chlapcům... Je to jednoznačně komplikace," řekl Guľa na online tiskové konferenci.

Plzeň v srpnovém 2. předkole Ligy mistrů prohrála v Alkmaaru 1:3 po prodloužení, pak sice doma ve 3. předkole Evropské ligy porazila Sönderjyske 3:0, ale druhou část pohárového "reparátu" v Izraeli nezvládla.

"Musíme ještě důsledněji pracovat a být ještě vytrvalejší, tak funguje sport. Měli jsme možná ještě někde udělat víc, ale co se týká klubu, tak věřím, že takové věci ho ještě víc posílí, protože je to velmi silný klub, ti lidé jedou na max výkonu. Věřím, že nás to ještě víc semkne a zažijeme ještě víc radosti v takových specifických zápasech, kdy je to na jeden zápas, venku a rozhoduje se všechno, nebo nic," prohlásil Guľa.

Duel s Beer Ševou, který se hrál ve městě Petah Tikva, rozhodl už ve čtvrté minutě Josuého proměněný pokutový kop po faulu brankáře Aleše Hrušky. "Byl to zápas kdo s koho, tam rozhodují mikrosituace. První byla opět penaltová proti českému týmu. Na druhé straně jsme měli minimálně 90 minut, abychom se z toho dostali," uvedl pětačtyřicetiletý trenér.

K penaltě se příliš vyjadřovat nechtěl. "Teď je zbytečné řešit, jestli byla přísná, nebo ne. Prostě penalta, rozhodčí si to obhájí. Mně to chlapci ukazovali na mobilu. Nejsem rozhodčí, abych to hodnotil. Stále máte 90 minut, abyste na to zareagovali," konstatoval Guľa.

Domácí se po rychlé brance stáhli a Viktoria se v ofenzivě nedokázala prosadit. "Nebylo tam tolik finálních přihrávek, jako jsme potřebovali. Soupeř tím, že dal gól, to hned změnil a šel do pětice vzadu a pokryl nám šířku hřiště. Chlapci se tam snažili nějakým způsobem dostat, ale nefungovaly nám finální vstupy, speciálně 30 metrů od brány," upozornil bývalý kouč Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.

Plzeňským obráncům dělali potíže ofenzivní hráči Hapoelu, především křídelník Elton Acolatse. "Věděli jsme, že mají extrémně rychlého hráče. To je jednoduché, když je rychlý, tak je rychlý. S tím neuděláte nic, potřebujete ho dostoupit a to nám chybělo. Přišel inkriminovaný moment v první situaci a byli jsme z toho vyrušení," řekl Guľa.

"Potom si nemyslím, že by v ostatních pozicích byli pohybově zdatnější. Ale na dvou třech postech to byli rozdíloví hráči a dělalo nám to problém hlavně v pozornosti. Když chcete a potřebujete za stavu 0:1 útočit, tak obalení hráče, který čeká na protiútok, mělo být jednoznačně důslednější z naší strany," dodal rodák z města Nováky.

Guľa ani na čtvrtý pokus nedokázal s týmem postoupit do skupiny pohárů, v minulosti s Žilinou jednou ztroskotal v kvalifikaci Ligy mistrů a dvakrát v Evropské lize.