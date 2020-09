Guľa: Sönderjyske je jiný než Midtjylland, máme silnou motivaci

Plzeň - Podle trenéra plzeňských fotbalistů Adriana Guľy hraje Sönderjyske, s nímž se Viktoria utká ve třetím předkole Evropské ligy, jinak než další dánský tým Midtjylland. Ten v úterním úvodním zápase play off Ligy mistrů remizoval na stadionu Slavie 0:0 a Pražany hodně potrápil. Slovenský kouč věří, že Západočeši ve čtvrtek ukážou silnou motivaci postoupit do další kvalifikační fáze.

"Midtjylland je dál, ale to neznamená, že Sönderjyske je slabší tým. Možná je defenzivněji laděný, hraje v pětici vzadu. Na můj vkus je důraznější, na druhé straně se víc soustředí na brejky a standardní situace. Myslím, že Midtjylland má ještě víc technicky laděné hráče. Ale neumím to úplně porovnat. Koncentrujeme se na naše střetnutí. Víme, co nás čeká z pohledu agresivity, rozestavení soupeře a způsobu hry," řekl Guľa na online tiskové konferenci.

Sönderjyske sice v prvním kole dánské ligy doma překvapivě porazil mistrovský Midtjylland 2:0, ale v nedělní generálce na Plzeň prohrál ve Vejle 1:4. "V tom je fotbal krásný, s favoritem vyhrajou a potom nezvládnou zápas venku. Je to vítěz poháru, není to tým, který se tam dlouhodobě drží na totální špici," konstatoval Guľa.

"Hraje se na jeden zápas a je podstatné, abychom byli dobře nastaveni a kvalitně připraveni. Aby naše věci, které fungovaly proti Boleslavi i Bohemce, byly opět funkční. Mužstvo má svoji kvalitu, věřím, že motivace jít dál je tak silná, že zápas zvládneme bez ohledu na to, v jakém postavení a rozestavení hrál soupeř v ostatních zápasech," doplnil pětačtyřicetiletý trenér.

Plzeňští ve druhém předkole Ligy mistrů prohráli v Alkmaaru 1:3 po prodloužení, a pokud chtějí postoupit alespoň do skupiny Evropské ligy, kde chyběli už loni, musejí vyřadit dva protivníky - Sönderjyske a v závěrečném play off lepšího z dvojice Beer Ševa, Motherwell.

Guľa by rád navázal na přesvědčivý výkon při sobotní ligové výhře 4:1 na stadionu Bohemians 1905. "Byla tam soudržnost, solidní pracovitost a herní atributy, které budeme chtít znovu aplikovat. Chlapci mají dostatek zkušeností, aby ukázali zodpovědnost i v dalším zápase a podali maximální výkon, který nám zabezpečí vytoužený postup," prohlásil někdejší záložník.

Plzeň sice hraje doma, ale kvůli opatřením UEFA spojeným s koronavirovou pandemií nesmějí na stadion fanoušci. "Bude to mikrovýhoda. Jsou tam specifika, že je to na jeden zápas. Věřím, že stadion, všechny detaily, které v domácím prostředí znáte lépe než soupeř, přispějí k tomu, že se nám podaří postoupit," uvedl Guľa.

Podle něj je na čtvrtek stoprocentně připravený i reprezentační útočník Zdeněk Ondrášek, jenž těsně po příchodu z Dallasu nastoupil proti Bohemians v základní sestavě a hned při debutu za Viktorii skóroval.

"Nechceme postavit individualitu před tým, individualita má být vložena do mužstva. Je podstatné, aby ho ostatní chlapci dokázali takhle dostat do týmu. Jeho silnou stránkou jsou entuziasmus, optimismus a nastavení. Věřím, že může být a bude těžiskovým hráčem," řekl Guľa.