Guľa po další ztrátě Plzně nechtěl o své pozici spekulovat

Jablonec - Trenér plzeňských fotbalistů Adrian Guľa i po prohře 2:3 v Jablonci a čtvrtém ligovém utkání po sobě bez vítězství věří, že má schopnosti na to, aby mužstvo zvednul. O případném ohrožení své pozice nechtěl spekulovat. Je přesvědčen, že Západočeši po ztraceném dvoubrankovém náskoku klesli na pomyslné dno a odrazí se k něčemu velkému.

"Herně se můžeme bavit o tom, že mužstvo je úsekově schopné hrát velmi dobře, ale bohužel jsou to jen krátké úseky. V defenzivní činnosti jsme potrestáni za každý mikrodetail, takže teď si ten kalich vypijeme úplně do dna," řekl při on-line tiskové konferenci Guľa, jehož tým po neúplném 11. kole klesl na šesté místo v tabulce.

"Teď mě zajímá, abychom společně zmobilizovali síly. Tak to bylo i před tímto zápasem. Abychom prostě mužstvo postavili na nohy. To je to, kam směřujeme. Jaké diskuze vedeme, to je naše interní záležitost. Nebudu to zatím veřejně nějakým způsobem vynášet ven. Pochopitelně vnímám výsledky, naši hru, podněty. Pro mě je podstatné, abychom další zápas byli o mnoho lepší, efektivněji připravení a abychom zvítězili," dodal slovenský kouč.

Jeho svěřenci z posledních čtyř kol získali jediný bod. V Jablonci vedli po dominantní první půli 2:0, ale po změně stran se postupně sesypali. "Nejsem tak silný analytik, abych bezprostředně po zápase věděl detaily, proč tomu tak bylo. Jestli ztráta pozornosti, nedostatek sebevědomí. Komu by se hovořilo lehce, když prohrajete zápas z 2:0 a trvá série, která je pro vás negativní. Každá krize má svoje hranici a je předzvěstí něčeho velkého. Tak to bývá v životě i ve fotbale. Věřím tomu, že když si to společně takhle vyžereme, že ztratíme jasný zápas, přijde v dalším utkání bod zlomu. Začneme vyhrávat a hrát také mnohem kvalitněji," řekl.

"Hned v úterý nás čeká další zápas, potřebujeme to zastavit, a to okamžitě. Už je pět minut po dvanácté. Ukazuje se, že to nepřijde samo. Kluci si musí uvědomit, že vyhrát zápas v české lize není jen o individuální kvalitě, že si to pohlídáme. Musíme být mnohem soustředěnější a vytrvalejší," dodal Guľa, který v Plzni po podzimní části minulé sezony nahradil trenéra Pavla Vrbu.