Guľa: Deváté místo je velmi špatné, čekají nás intenzivní diskuse

Plzeň - Fotbalisté Plzně zakončili prvoligový podzim domácí porážkou 0:1 s vedoucí Slavií a krátkou přestávku stráví až na deváté příčce tabulky, což je jejich nejhorší umístění po úvodní části sezony od ročníku 2006/07. Trenér Viktorie Adrian Guľa tuto pozici označil za velmi špatnou a neodpovídající ambicím realizačního týmu, klubu a kvalitě hráčského kádru. Slovenského kouče čekají intenzivní jednání s vedením o budoucnosti na lavičce Západočechů.

Plzeňští z posledních sedmi ligových zápasů pětkrát prohráli a po 14 kolech ztrácí na Slavii propastných 15 bodů, úřadující mistři navíc mají o jedno odehrané utkání méně.

"Je to jednoznačně velmi velmi špatná pozice, co se týká tabulky. Neodpovídá to ambicím našim, klubovým, kvalitě hráčů. Budeme o tom určitě intenzivně diskutovat," řekl Guľa při on-line tiskové konferenci.

"Z našeho úhlu pohledu jsme dělali maximum, ale výsledkově to nevyšlo. V listopadu jsme rozdávali vánoční dárky a to nás jednoznačně stálo lepší umístění. Podle mě nás kromě Slovácka (prohra 0:4) nikdo herně nepředčil," doplnil pětačtyřicetiletý trenér.

Viktorii vede rok. Zatímco první polovina angažmá Guľovi vyšla výborně a Plzeň pod ním v minulé sezoně dlouho naháněla Slavii, druhá polovina je úplně jiná. Ambiciózní Západočeši v létě vypadli v předkolech Ligy mistrů i Evropské ligy a renomé si nespravili ani v domácí soutěži.

"V první části našeho působení jsme byli produktivní a lehcí v koncovce," poznamenal Guľa. "Právě ztráta té lehkosti ve finální třetině nám ublížila natolik, že jsme poztráceli velmi jednoduché zápasy, lehké body. Výsledek je pro nás všechny velmi špatný. Bude čas a prostor si to zanalyzovat, ale realita tabulková je velmi špatná a za to nesu zodpovědnost," přidal bývalý kouč Žiliny nebo slovenské reprezentace do 21 let.

Plzeňští však na podzim neměli problémy pouze v ofenzivě. "Nebylo to jen o kvalitně nahoře. My jsme dostali i hodně gólů. Na to, jakou máme kvalitu, tak stabilita v těchto měsících byla velmi chabá. Vnímám to komplexně z pohledu mužstva a nás trenérů," konstatoval Guľa.

Jeho svěřencům se vůbec nedařilo v zápasech, které se nevyvíjely v jejich prospěch. "Tady je třeba učit hráče o mnoho rychleji tak, aby mentalita byla na jiné úrovni a nedokázalo nás to takovým způsobem vykolejit. Přišli jsme o velké množství bodů, protože to z mého pohledu bylo o nás. Při veškerém respektu k soupeřům. My vyskočili ze zápasu a zatím jsme nedokázali udržet nejen tempo a intenzitu, ale herní plán, který do určité doby byl funkční, navzdory porážce," uvedl někdejší záložník.

Uvědomuje si, že plzeňský klub je v současnosti na pomyslném rozcestí a musí si vybrat, kudy půjde v následujících měsících. "Těch cest je mnoho a jsou různé. Jedním je změna trenéra, to je jeden emocionální impuls. Dalším je nějaká evoluce a rekonstrukce kádrových věcí. Ale k tomu je třeba si sednout s nadhledem a bez emocí, protože teď jsme smutní z toho, že jsme to nezvládli. Hlavně jsme smutní z toho, jak jsme se prezentovali vůči našim fanouškům na venkovních stadionech," prohlásil Guľa.