Gudasův druhý gól v sezoně pomohl Floridě k výhře v prodloužení, Palát nahrával

Hokejista Floridy Radko Gudas (vpředu) a Dawson Mercer z New Jersey.

Hokejista Floridy Radko Gudas (vpředu) a Dawson Mercer z New Jersey. ČTK/AP/Bill Kostroun

New York - Český obránce Radko Gudas svým druhým gólem v tomto ročníku NHL pomohl hokejistům Floridy k výhře 7:6 v prodloužení na ledě New Jersey. Ondřej Palát asistoval u jedné trefy Tampy Bay při porážce 4:5 v prodloužení s Montrealem.

Gudas se prosadil ve 32. minutě a snížil na 2:4. Skóroval se značnou dávkou štěstí. Po návratu z trestné lavice se dostal ke střele, kterou zlikvidoval brankář Andrew Hammond, vyražený puk ale trefil Gudasovu brusli a doplachtil za bezmocného brankáře Devils.

New Jersey na trefu českého beka odpovědělo dvěma brankami a dostalo se do vedení 6:2. Florida čtyřmi góly ve třetí třetině vyrovnala a dotáhla zápas do prodloužení, které svou druhou brankou v zápase rozhodl Gustav Forsling.

"Víme, že můžeme zvrátit jakýkoliv zápas. Během druhé přestávky jsme museli vymazat z hlavy průběžný stav a řekli jsme si, že máme ještě 20 minut. Prostě jsme hráli dál, začali jsme hrát svoji hru a díky tomu jsme nakonec dokázali zápas otočit," řekl střelec dvou branek Floridy Aleksander Barkov.

První hattrick v kariéře vstřelil útočník Devils Jegor Šarangovič, ale na výhru Devils to nestačilo. "Měli jsme se tu dnes bavit o Jegorově hattricku a našem vítězství, místo toho hodnotíme neskutečný obrat Floridy," posteskl si obránce New Jersey Damon Severson.

Palát ve 40. minutě utkání proti Montrealu vyzval ke skórování Braydena Pointa, který poslal Tampu Bay do vedení 4:3. Canadiens ve třetí části odpověděli a trefou Jesseho Ylölena si vynutil prodloužení. V něm branka nepadla a nájezdy rozhodl jediný úspěšný střelec Nick Suzuki, který Canadiens přisoudil bod navíc. Tampa Bay neuspěla po čtyřech výhrách a na čtvrtém místě Východní konference má stejně bodů jako Toronto a NY Rangers. Montreal zabral po třech prohraných duelech, ale na Východě je stále poslední.

"Když jsem tým přebíral, rozhodli jsme se, že se budeme soustředit na herní progres a ne na výsledky. Dnešní zápas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí, protože s dobrou hrou přicházejí také body," řekl trenér Canadiens Martin St. Louis.

Toronto využilo ztráty Tampy Bay a po výhře 6:3 ve Philadelphii se v tabulce Východní konference posunulo na třetí příčku. Jednou brankou se na výhře Maple Leafs podílel Auston Matthews, který s 51 góly vládne ligovým střelcům. Obránce Flyers Keith Yandle vynechal první zápas po více než 13 letech a přerušil svou rekordní sérii po 989 duelech.

V duelu Bostonu s Columbusem se střetli dva ze tří nejproduktivnějších českých hokejistů v NHL, David Pastrňák ani Jakub Voráček se však v zápase neprosadili. Výhru Bruins 5:2 řídili dvougólový Erik Haula a Brad Marchand, který vstřelil jednu branku a přidal dvě asistence.

Bodově naprázdno vyšel také druhý nejproduktivnější Čech v soutěži Tomáš Hertl, jehož San Jose podlehlo Dallasu 4:5. Hokejisté Stars rozhodli již v první třetině, kterou vyhráli 4:1.

Calgary podlehlo St. Louis 4:6 a přišlo o druhé místo v tabulce Západní konference. Blues vyhráli po divoké koncovce. Ještě dvě minuty před koncem byl stav 3:3, v čase 18:04 ale poslal hosty do vedení Nathan Walker a donutil Flames k odvolání brankáře. Toho využil Ivan Barbašev a dal vítězný gól. Calgary zásluhou Dillona Dubeho koncovku zdramatizovalo, ale více již Flames nestihli. Brankář Daniel Vladař sledoval zápas pouze ze střídačky.

Před Calgary se posunuli hokejisté Minnesoty, kteří díky 37 zásahům Marca-Andrého Fleuryho porazili Carolinu 3:1. V čele Západní konference zůstává po výhře 3:2 nad Pittsburghem Colorado. Osmatřiceti zásahy přispěl k vítězství Darcy Kuemper, jenž v brance Avalanche dostal přednost před Pavlem Francouzem.

Statistika sobotních zápasů NHL:

New Jersey - Florida 6:7 v prodl. (2:1, 4:1, 0:4 - 0:1)

Branky: 4., 22. a 35. Šarangovič, 4. J. Hughes, 23. Kuokkanen, 37. A. Johnsson - 48. a 62. Forsling, 56. a 59. Barkov, 10. Chiarot, 32. Gudas, 46. Montour. Střely na branku: 31:41. Diváci: 12.284. Hvězdy zápasu: 1. Šarangovič (New Jersey), 2. Barkov, 3. Forsling (oba Florida).

Winnipeg - Los Angeles 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 7. Ehlers, 34. Lowry - 3. A. Kempe, 11. Kopitar, 24. Vilardi. Střely na branku: 27:38. Diváci: 14.067. Hvězdy zápasu: 1. C. Petersen, 2. Kempe (oba Los Angeles), 3. Ehlers (Winnipeg).

Boston - Columbus 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Branky: 16. a 57. Haula, 39. B. Marchand, 58. DeBrusk, 60. Coyle - 20. Nyquist, 21. Danforth. Střely na branku: 42:24. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Haula, 2. McAvoy, 3. B. Marchand (všichni Boston).

Tampa Bay - Montreal 4:5 po sam. nájezdech (2:0, 2:3, 0:1 - 0:0)

Branky: 9. Stamkos, 14. Cirelli, 32. Kučerov, 40. B. Point (Palát) - 29. Caufield, 34. Schueneman, 36. Josh Anderson, 43. J. Ylönen, rozhodující sam. nájezd Suzuki. Střely na branku: 41:31. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Hedman (oba Tampa Bay), 3. Schueneman (Montreal).

Carolina - Minnesota 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 54. T. Teräväinen - 11. Zuccarello, 25. D. Kulikov, 48. Kaprizov. Střely na branku: 38:19. Diváci: 16.375. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. Kaprizov (oba Minnesota), 3. T. Teräväinen (Carolina).

Colorado - Pittsburgh 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky: 30. Rantanen, 36. Aube-Kubel, 56. D. Toews - 35. Crosby, 56. Matheson. Střely na branku: 38:40. Diváci: 18.102. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. D. Toews, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Philadelphia - Toronto 3:6 (0:0, 2:2, 1:4)

Branky: 35. a 53. Provorov, 24. K. Hayes - 31. Simmonds, 32. Liljegren, 48. Matthews, 52. Engvall, 54. Rielly, 56. Tavares. Střely na branku: 32:28. Diváci: 17.097. Hvězdy zápasu: 1. Rielly, 2. Marner (oba Toronto), 3. Provorov (Philadelphia).

San Jose - Dallas 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Branky: 2. Bonino, 28. B. Burns, 56. Leonard, 59. Couture - 2. Naměstnikov, 9. Hakanpää, 10. J. Klingberg, 20. J. Robertson, 48. Pavelski. Střely na branku: 28:29. Diváci: 14.021. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Pavelski (oba Dallas), 3. Burns (San Jose).

Calgary - St. Louis 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)

Branky: 5. B. Ritchie, 13. J. Gaudreau, 51. Hanifin, 60. D. Dubé - 1. R. Thomas, 18. R. O'Reilly, 34. Faulk, 59. N. Walker, 60. I. Barbašev, 60. Saad. Střely na branku: 43:25. Diváci: 16.422. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas (St. Louis), 2. Hanifin (Calgary), 3. Schenn (St. Louis).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 68 47 6 15 282:201 100 2. Toronto 68 44 5 19 258:207 93 3. Tampa Bay 68 43 7 18 228:192 93 4. Boston 68 43 5 20 217:183 91 5. Buffalo 69 25 11 33 190:243 61 6. Detroit 68 26 9 33 195:263 61 7. Ottawa 67 24 6 37 176:219 54 8. Montreal 69 19 11 39 178:262 49

Metropolitní divize:

1. Carolina 69 45 8 16 230:164 98 2. NY Rangers 69 44 5 20 211:181 93 3. Pittsburgh 70 41 10 19 233:188 92 4. Washington 68 37 10 21 225:197 84 5. NY Islanders 67 31 9 27 186:183 71 6. Columbus 69 32 5 32 223:260 69 7. New Jersey 68 24 6 38 210:254 54 8. Philadelphia 68 21 11 36 175:243 53

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 69 49 6 14 262:189 104 2. Minnesota 67 42 5 20 247:208 89 3. St. Louis 68 38 10 20 245:201 86 4. Nashville 68 39 4 25 224:199 82 5. Dallas 67 39 3 25 200:200 81 6. Winnipeg 70 33 10 27 217:219 76 7. Chicago 69 24 10 35 186:244 58 8. Arizona 68 21 5 42 173:247 47

Pacifická divize:

1. Calgary 68 40 9 19 238:171 89 2. Los Angeles 71 38 10 23 205:202 86 3. Edmonton 69 39 5 25 243:224 83 4. Vegas 70 38 4 28 224:208 80 5. Vancouver 69 32 9 28 196:199 73 6. Anaheim 70 28 12 30 198:224 68 7. San Jose 68 29 8 31 181:218 66 8. Seattle 68 21 6 41 178:241 48

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 68 102 (39+63) 2. Draisaitl (Edmonton) 69 99 (49+50) 3. Huberdeau (Florida) 68 96 (23+73) 4. J. Gaudreau (Calgary) 68 92 (32+60) 5. Matthews (Toronto) 63 88 (51+37) 6. Kaprizov (Minnesota) 66 85 (39+46) 7. M. Tkachuk (Calgary) 68 84 (32+52) 8. Kadri (Colorado) 65 83 (26+57) 9. Connor (Winnipeg) 67 82 (41+41) 10. Rantanen (Colorado) 66 82 (35+47) 21. Pastrňák (Boston) 68 71 (38+33) 56. Hertl (San Jose) 68 57 (26+31) 92. Voráček (Columbus) 66 49 (5+44) 163. Palát (Tampa Bay) 63 37 (15+22) 176. Nečas (Carolina) 65 35 (13+22) Střelci: 1. Matthews (Toronto) 51 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 49, 3. Kreider (NY Rangers) 46, 4. Ovečkin (Washington) 42, 5. Connor (Winnipeg) 41, 6. Kaprizov (Minnesota), McDavid (Edmonton), DeBrincat (Chicago) všichni 39, 9. Pastrňák (Boston), F. Forsberg (Nashville) oba 38, ...40. Hertl (San Jose) 26.