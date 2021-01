Gudas se uvedl v novém působišti přihrávkou i tvrdou hrou

New York - Hokejisté Floridy vstoupili v neděli do nového ročníku NHL výhrou 5:2 nad Chicagem. U čtvrtého gólu si připsal asistenci Radko Gudas, který po minulé sezoně strávené ve Washingtonu podepsal tříletou smlouvu s Panthers. Český obránce v premiéře v novém klubu hýřil aktivitou - zaznamenal v zápase tři srážky, nejvíce ze všech hráčů, čtyřikrát vystřelil a do statistiky +/- přidal dva kladné body.

Florida si na začátku druhé třetiny vypracovala dvoubrankový náskok, ve 43. minutě už ale bylo vyrovnáno 2:2. O 22 sekund později ale strhl vedení na stranu Panthers svým prvním gólem v NHL Eetu Luostarinen. Krátce poté zvýšil Patric Hörnqvist, jehož nahození od pravého mantinelu si srazil obránce Chicaga do vlastní sítě. Výhru zpečetil Jonathan Huberdeau.

"Skvěle jsme zareagovali na jejich vyrovnávací gól. Od té chvíle jsme se stali úplně jiným týmem a znovu jsme odskočili třetím a čtvrtým gólem," uvedl trenér Floridy Joel Quenneville. "Celkově jsme ale byli trochu čitelní. Měli bychom hrát chytřeji, lépe se pohybovat a více podporovat. Ale i tak se nám toho hodně povedlo a vyhráli jsme."

Chicago prohrálo i třetí zápas sezony, v každém inkasovalo shodně pět branek. Jeho útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf ještě stále nebodovali. "Měli jsme dobré pasáže," řekl trenér Jeremy Colliton. "Nehráli jsme ale dost dobře. Nedařilo se nám dostat puk z obranné třetiny, nebyli jsme dostatečně agresivní. To udělalo v zápase rozdíl," vysvětlil.

Ve druhém utkání nedělního programu zdolal Pittsburgh na svém ledě Washington 4:3 po samostatných nájezdech. Penguins otevřeli skóre v úvodní minutě, ale po první třetině prohrávali 1:2. Ve druhém dějství domácí dvakrát vyrovnali a penaltový rozstřel rozhodl ve čtvrté sérii Jake Guentzel, který se v nájezdech prosadil jako jediný. Uspěl s bekhendovým blafákem.

"Každý hráč má svoje oblíbené kličky a vybírá z několika možností. Sledoval jsem hráče před sebou a říkal si, že tohle by mohlo fungovat," pronesl Guentzel. Pittsburgh po dvou prohrách s Philadelphií poprvé v sezoně zvítězil. "První třetina se mi nelíbila, to si ještě musíme vysvětlit. Ale od druhé už kluci dřeli. S takovým úsilím je potřeba hrát celý zápas," řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

Washington naopak po dvou výhrách nad Buffalem poprvé v sezoně prohrál. "Dobře jsme odehráli první třetinu, ve třetí jsme bojovali. Nejsem ale spokojený s výkonem ve druhé části. Špatně jsme nakládali s pukem, proto jsme se neudrželi v útočném pásmu. To musíme zlepšit," konstatoval trenér Washingtonu Peter Laviolette.

V dresu poražených zůstal na střídačce brankář Vítek Vaněček, který si před dvěma dny odbyl vítěznou premiéru v soutěži. Jeho spoluhráč Alexandr Ovečkin se 707. gólem v NHL přiblížil v historické tabulce střelců na rozdíl jedné branky sedmému místu, které drží Mike Gartner.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Washington 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. Rodrigues, 23. Sceviour, 33. M. Pettersson, rozhodující sam. nájezd Guentzel - 13. Dowd, 15. Ovečkin, 31. Bäckström. Střely na branku: 27:23. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Guentzel, 2. M. Pettersson (oba Pittsburgh), 3. Ovečkin (Washington).

Florida - Chicago 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Branky: 21. Ekblad, 26. Yandle, 44. Luostarinen, 46. Hörnqvist (Gudas), 57. Huberdeau - 33. DeBrincat, 43. Murphy. Střely na branku: 29:24. Diváci: 4.147. Hvězdy zápasu: 1. Luostarinen, 2. Huberdeau, 3. Yandle (všichni Florida).