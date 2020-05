Gudas: NHL by se neměla dohrávat, kvůli penězům se riskuje zdraví

Beroun - Podle hokejového reprezentanta Radka Gudase by se přerušená sezona NHL neměla dohrávat. Liga se zastavila v polovině března kvůli koronavirové pandemii a stále se hledají možnosti jejího dokončení, ale obránci Washingtonu Capitals vadí, že se kvůli penězům hazarduje se zdravím hráčů. Navíc si nedokáže představit, jak by vypadaly zápasy nejslavnější hokejové soutěže světa bez diváků.

"Myslím, že by se nemělo hrát, když celý svět ruší sezony. Hokej by byl asi jediný kolektivní sport, který by to takhle tlačil na sílu. Na olympiádu nás nepouštějí, abychom se nezranili, a v těchto dobách by chtěli pokračovat v sezoně NHL. Kdybychom hráli dál, šel by náš sport trochu proti proudu," řekl Gudas ČTK v Berouně, kde se zúčastnil golfového turnaje. "Peníze jsou peníze a momentálně hýbou světem. Je trošku smutné, že kvůli penězům jsou ochotní riskovat zdraví tolika hráčů," doplnil devětadvacetiletý zadák.

Podle něj by nastal obrovský problém, pokud by se nějaký hokejista nakazil koronavirem. "Když to jeden kluk chytne, v podstatě během týdne to má celá liga. Tím, jak plánujou, že bude muset hrát každý s každým. Jedno blbé zaškobrtnutí a může se to znova rušit. Je otázka, jestli pod tímhle riskem má smysl tam jezdit," upozornil Gudas.

Podle něj by NHL na prázdných stadionech přišla o atmosféru a kouzlo. "Když se daří, diváci vás tlačí za vítězstvím, když se prohrává, tak fanoušci někdy dokážou vyburcovat celý mančaft. Tohle pozadí nemít, ztrácí se kouzlo hokeje v NHL. To by se mohlo hrát tady v Berouně a vyjde to úplně nastejno," prohlásil bývalý hráč Philadelphie Flyers nebo Tampy Bay Lightning.

Nezdá se mu ani návrh protáhnout NHL do července či srpna a umístit týmy do několikaměsíční izolace bez rodin. "Nemyslím si, že by hráči dokázali být zavřeni na pokoji celé léto. To je také krok do nějaké osobní svobody. V létě se člověk může soustředit sám na sebe a na rodinu. Teď sice každý byl dva tři měsíce doma, ale strávit léto někde na hotelovém pokoji, to je podle mě k depresi jako dělané," uvedl Gudas, jehož Capitals jsou po 69 z 82 utkání základní části NHL na třetím místě Východní konference.

Přes velké výhrady je ale odchovanec kladenského hokeje připraven sezonu dohrát. "Bude to rozhodnutí ligy a většiny hráčů asociace. Svůj názor jim samozřejmě sdělím, ale nějak víc to řešit nebudu. Určitě se nebudu stavět na hlavu. Když se bude hrát, tak prostě pojedu hrát podle stanovených podmínek," konstatoval Gudas.

Během pauzy se udržoval v co nejlepší formě, ale zpátky na led nespěchá. "Až bude větší náznak, že se budeme vracet, tak se do toho pustím. Chtěl jsem si odpočinout od bruslí, přece jen jsem je měl na sobě čtyři a půl roku v kuse, když do toho počítám i mistrovství světa. Nohy si dávají velkou pauzu, takže určitě bude těžké se do toho vrátit. Už teď mě bolí, když na to myslím. Ale bude to jako každé léto, jenom trošku delší," řekl Gudas.