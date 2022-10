Gudas asistencí pomohl k výhře Floridy, Francouz opět zůstal na lavičce

New York - Český obránce Radko Gudas svou druhou asistencí v sezoně NHL pomohl hokejistům Floridy k výhře 4:3 nad Philadelphií. Dvěma góly utkání rozhodl Carter Verhaeghe. V dresu Colorada poprvé v sezoně nastoupil Martin Kaut, obhájci Stanleyova poháru doma prohráli s Winnipegem 3:4 v prodloužení.

Gudas se v 7. minutě zapojil do kombinace před úvodní brankou zápasu. Na konci akce byl Verhaeghe, jenž střelou na bližší tyč otevřel skóre. Druhou trefu přidal kanadský útočník o dvě minuty později. Ve středním pásmu přebral nahrávku od Gustava Forslinga, po pravém křidle ujel obraně hostů a poslal Panthers do dvougólového trháku.

Verhaeghe v prvním domácím zápase navázal na svůj počin z minulého ročníku, kdy v premiéře před vlastními fanoušky dvěma góly rozhodl o výhře nad Pittsburghem. "Doufám, že tenhle trend bude pokračovat i v dalších sezonách," řekl po zápase.

Flyers dokázali vyrovnat, ale Florida v úvodu třetí třetiny opět odskočila na rozdíl dvou branek. Vítězný gól vstřelil v 50. minutě Gudasův parťák z druhé obranné dvojice Joshua Mahura, jenž se prosadil poprvé po příchodu z Anaheimu.

"Je příjemné rozhodnout první domácí zápas v sezoně. Jsem rád, že jsem akci zakončil tak, jak jsem si naplánoval. Jako tým jsme odehráli povedený zápas, myslím, že jsme hráli pěkný energický hokej," pochvaloval si Mahura, jenž stejně jako Gudas zakončil zápas s třemi kladnými body ve statistice plus/minus.

Flyers pod novým trenérem Johnem Tortorellou poprvé v sezoně prohráli a v dosavadním průběhu soutěže nasbírali stejně jako Florida šest bodů. "Jsem rád, že jsme se až do konce snažili zlomit nepříznivý stav, za to musím kluky pochválit. Mrzí mě ale, že jsme v některých fázích soupeři hru ulehčovali. Nedokázali jsme sbírat odražené puky a to nás stálo hodně sil," řekl zkušený trenér.

Gudas proti svému bývalému týmu strávil na ledě přes 25 minut a byl druhým nejvytíženějším hráčem zápasu. Kromě asistence na úvodní gól zápasu pražský rodák zablokoval tři střely.

První zápas v rozjíždějící se sezoně odehrál útočník Kaut. Pardubický odchovanec, jenž v úvodních dvou zápasech AHL zaznamenal tři body, odehrál za Avalanche 11 minut, ve kterých jednou ohrozil branku Connora Hellebuycka.

Obhájci titulu proti Winnipegu nezačali dobře a po polovině zápasu prohrávali 1:3. Ještě v průběhu druhé třetiny však dokázali ztrátu smazat a dovedli zápas do prodloužení. V něm ale obrat nedokonali. Již po 31 sekundách nastaveného času nabral na pravém křídle rychlost Neal Pionk a příklepem rozhodl o bonusovém bodu pro Winnipeg.

"Hráli jsme proti tvrdě pracujícímu a dobře organizovanému soupeři, který vycházel ze zabezpečené obrany. Na začátku jsme se nemohli dostat do hry, nestíhali jsme bruslařsky a nedařilo se nám držet puk. Ve druhé polovině zápasu jsme se zvedli, ale na výhru to stejně nestačilo," hodnotil duel trenér Colorada trenér Jared Bednar.

Brankáři Pavel Francouz a David Rittich sledovali utkání pouze ze střídačky.

Hokejisté St. Louis vyhráli na ledě Seattlu 4:3 v prodloužení. Dvěma góly rozhodl zápas obránce Justin Faulk.

Útočník Vrána z Detroitu vstoupil do asistenčního programu NHL Český útočník Jakub Vrána vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA. Šestadvacetiletý hokejista proto bude do odvolání mimo soupisku Detroitu. Organizace o Vránově zařazení do programu informovaly bez podrobností na webu. Asistenční program byl založen v roce 1996. Hráčům i jejich rodinám pomáhá v případě psychických problémů, závislostí a dalších záležitostech. V minulosti ho využil například hvězdný brankář Montrealu Carey Price. Během léčení bude Vrána normálně pobírat od Detroitu plat. Třináctý hráč draftu z roku 2014 s Red Wings před rokem podepsal tříletou smlouvu s příjmem 5,25 milionu dolarů za sezonu. Vrána zmeškal většinu minulé sezony kvůli zranění a operaci ramena a za Red Wings odehrál jen 26 zápasů. V úvodních dvou utkáních nového ročníku zámořské ligy si připsal gól a asistenci, další duel už kvůli osobním problémům vynechal. Před loňským příchodem do Detroitu působil ve Washingtonu, se kterým získal v roce 2018 Stanleyův pohár. Celkem dosud v NHL odehrál včetně play off 361 zápasů s bilancí 101 branek a 94 asistencí.

Výsledky NHL

Florida - Philadelphia 4:3 (2:1, 0:1, 2:1) Branky: 7. a 9. Verhaeghe (na první Gudas), 44. Balcers, 50. Mahura - 17. Seeler, 36. J. van Riemsdyk, 60. Konecny. Střely na branku: 35:34. Diváci: 17.421. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Balcers, 3. Tkachuk (všichni Florida). Colorado - Winnipeg 3:4 v prodl. (0:2, 3:1, 0:0 - 0:1) Branky: 23. a 37. Rantanen, 39. Ničuškin - 14. a 51. Pionk, 7. Gagner, 30. Perfetti. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.062. Hvězdy zápasu: 1. Pionk (Winnipeg), 2. Rantanen (Colorado), 3. Perfetti (Winnipeg). Seattle - St. Louis 3:4 v prodl. (1:3, 2:0, 0:0 - 0:1) Branky: 11. Borgen, 31. Donato, 39. Larsson - 13. a 63. Faulk, 8. Kyrou, 12. B. Schenn. Střely na branku: 35:29. Diváci: 17:151. Hvězdy zápasu: 1. Faulk (St.Louis), 2. Borgen, 3. Donato (oba Seattle). Tabulky NHL: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 4 3 0 1 21:15 6 2. Florida 4 3 0 1 14:12 6 3. Detroit 3 2 1 0 12:7 5 4. Buffalo 3 2 0 1 11:7 4 5. Toronto 4 2 0 2 11:12 4 6. Montreal 4 2 0 2 8:11 4 7. Ottawa 3 1 0 2 10:12 2 8. Tampa Bay 4 1 0 3 10:14 2 Metropolitní divize: 1. Carolina 3 3 0 0 11:3 6 2. NY Rangers 4 3 0 1 17:12 6 3. Philadelphia 4 3 0 1 14:10 6 4. Pittsburgh 3 2 1 0 14:7 5 5. NY Islanders 3 2 0 1 13:6 4 6. Washington 4 2 0 2 13:13 4 7. New Jersey 3 1 0 2 8:12 2 8. Columbus 4 1 0 3 9:17 2 Západní konference: Centrální divize: 1. Dallas 3 3 0 0 13:3 6 2. Colorado 4 2 1 1 17:14 5 3. Nashville 5 2 1 2 12:16 5 4. St. Louis 2 2 0 0 9:5 4 5. Winnipeg 3 2 0 1 9:8 4 6. Chicago 3 1 0 2 7:8 2 7. Arizona 3 1 0 2 9:14 2 8. Minnesota 3 0 0 3 12:20 0 Pacifická divize: 1. Calgary 3 3 0 0 12:8 6 2. Vegas 4 3 0 1 12:8 6 3. Los Angeles 5 3 0 2 20:21 6 4. Seattle 5 1 2 2 14:20 4 5. Edmonton 3 1 0 2 10:11 2 6. Anaheim 4 1 0 3 12:21 2 7. Vancouver 4 0 1 3 12:18 1 8. San Jose 5 0 0 5 8:19 0