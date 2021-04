Gudas a Krejčí skórovali, Rittich debutoval za Toronto

New York - Hokejový obránce Radko Gudas skóroval v NHL po více než roce a svou trefou pomohl Floridě na ledě Dallasu k výhře 3:2 v prodloužení. Třetí brankou sezony přispěl David Krejčí k vítězství Bostonu 3:2 po samostatných nájezdech nad Buffalem. David Rittich chytal poprvé za Toronto a kryl 25 střel, ale neodvrátil prohru s Calgary 2:3 v prodloužení. New York Rangers i díky asistenci Filipa Chytila uspěli v New Jersey 3:0.

Gudas přišel do Floridy před sezonou z Washingtonu, ve kterém dal poslední branku 7. ledna 2020. Český obránce, který je v soutěži na druhém místě v počtu hitů, ukončil gólový půst i trochu kuriózním způsobem, jakým dostal tým ve 23. minutě do vedení 2:1. Gudas vystřelil od modré čáry, puk trefil v pravém kruhu hokejku Rhetta Gardnera a obloučkem zapadl od břevna do branky. Dallas ve třetí třetině vyrovnal, ale v prodloužení rozhodl o výhře Panthers Frank Vatrano.

Boston se v souboji s nejhorším týmem soutěže nadřel na výhru. Krejčí sice vyrovnal ve čtrnácté minutě z dorážky na 1:1 a v úvodu druhé třetiny otočil Craig Smith. Buffalo si ale trefou Rasmuse Dahlina vynutilo prodloužení a dalo v něm i gól, který nebyl pro vysokou hůl uznán. Bruins rozhodli až v nájezdech, které proměnili Charlie Coyle a Jake DeBrusk. David Pastrňák počtvrté za sebou vyšel naprázdno a Daniel Vladař, který minule inkasoval osm gólů, sledoval zápas ze střídačky.

Rittich nastoupil v premiéře proti Calgary, odkud byl před dvěma dny do Toronta vyměněn. Jeho bývalí spoluhráči jej překonali už v páté minutě, v níž Juuso Välimäki otevřel skóre do odkryté branky. Český gólman inkasoval podruhé po 34 sekundách druhé třetiny, po efektní souhře neměl nárok na střelu Eliase Lindholma. Toronto i podruhé vyrovnalo, ale v čase 60:36 zařídil Flames bonusový bod Johnny Gaudreau, který oklamal Ritticha forhendovým blafákem.

NHL:

New Jersey - NY Rangers 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Branky: 8. Zibanejad, 48. Panarin (Chytil), 60. Bučněvič. Střely na branku: 27:20. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Zibanejad, 3. Panarin (všichni NY Rangers).

Boston - Buffalo 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 14. Krejčí, 26. C. Smith, rozhodující sam. nájezd Coyle - 2. C. Miller, 52. Dahlin. Střely na branku: 34:23. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. C. Smith, 2. DeBrusk, 3. Coyle (všichni Boston).

Washington - Philadelphia 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

Branky: 8. Sheary, 12. T. Wilson, 17. Bäckström, 19. Hagelin, 30. Mantha, 46. Ovečkin - 9. Couturier. Střely na branku: 32:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Sheary, 2. Mantha, 3. Samsonov (všichni Washington).

Toronto - Calgary 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 11. Hyman, 47. Kerfoot - 5. Välimäki, 21. E. Lindholm, 61. J. Gaudreau. Střely na branku: 26:28. David Rittich odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval tři góly z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 89,29 procenta. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau, 2. Markström (oba Calgary), 3. Hyman (Toronto).

Nashville - Tampa Bay 7:2 (3:0, 1:1, 3:1)

Branky: 14. a 50. Arvidsson, 7. Sissons, 9. Josi, 29. Grimaldi, 55. Jeannot, 59. Mikael Granlund - 21. B. Point, 52. Gourde. Střely na branku: 22:23. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Arvidsson, 2. Josi, 3. R. Johansen (všichni Nashville).

Dallas - Florida 2:3 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 13. Robertson, 49. Pavelski - 12. Barkov, 23. Gudas, 64. Vatrano. Střely na branku: 26:31. Diváci: 4199 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Driedger (oba Florida), 3. Jamie Benn (Dallas).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Tampa Bay 42 28 2 12 143:108 58 2. Carolina 41 27 4 10 133:102 58 3. Florida 43 27 4 12 136:117 58 4. Nashville 44 24 1 19 119:123 49 5. Chicago 43 20 5 18 122:135 45 6. Dallas 41 15 12 14 113:107 42 7. Columbus 44 15 9 20 112:145 39 8. Detroit 44 15 6 23 99:140 36

Severní divize:

1. Toronto 43 28 4 11 143:112 60 2. Winnipeg 42 25 3 14 136:113 53 3. Edmonton 42 25 2 15 134:120 52 4. Montreal 39 18 9 12 122:110 45 5. Calgary 42 18 3 21 111:126 39 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 43 14 4 25 116:161 32

Východní divize:

1. Washington 43 28 4 11 152:127 60 2. NY Islanders 42 27 4 11 125:98 58 3. Pittsburgh 42 27 2 13 146:118 56 4. Boston 40 22 6 12 112:106 50 5. NY Rangers 42 20 6 16 136:112 46 6. Philadelphia 42 19 6 17 123:154 44 7. New Jersey 41 14 6 21 103:135 34 8. Buffalo 42 10 7 25 100:147 27

Západní divize:

1. Colorado 42 29 4 9 150:98 62 2. Vegas 41 28 2 11 132:94 58 3. Minnesota 40 24 3 13 119:109 51 4. St. Louis 41 19 6 16 119:128 44 5. Arizona 43 19 5 19 116:134 43 6. San Jose 41 18 4 19 113:137 40 7. Los Angeles 41 16 6 19 112:121 38 8. Anaheim 43 13 7 23 97:137 33