Guardiolu nadchl zlepšený výkon a obrat Manchesteru City ve druhé půli

Paříž - Fotbalisté Manchesteru City získali obdiv trenéra Pepa Guardioly za to, že se v úvodním středečním semifinále Ligy mistrů na hřišti Paris St. Germain po nevýrazném prvním poločase zlepšili a po změně stran obrátili stav 0:1 ve vítězství 2:1. Opatrnému přístupu hráčů v úvodním dějství rozuměl.

Pařížany poslal do vedení po čtvrthodině hry stoper Marquinhos, ale "Citizens" v 64. a 71. minutě otočili skóre zásluhou Kevina De Bruyneho a Rijáda Mahrize. "Vypadá to jednoduše, ale tak to není. Zamlada jsem hrál a vím, že to není snadné. PSG dal čtyři góly Barceloně na Camp Nou a tři Bayernu Mnichov. Má na to kvalitu," citoval klubový web Guardiolu.

Obezřetnou hru svého týmu v prvním poločase chápal. "Někdy tak hrajete, ale s dobrým úmyslem. Nestěžoval jsem si. O poločase jsem klukům říkal, že rozumím tomu, proč tak hráli, ale že bychom se měli pokusit předvést naši hru. Byli skvělí. Obdivuju je za to, že po nepříliš povedeném výkonu začali hrát dobře. Znamená to hodně," uvedl padesátiletý Španěl.

"Obvykle když se vám nedaří, prohrajete 0:3 a je konec. Ve vyřazovací fázi myslí hráči na to, aby neprohráli. V prvním utkání ze dvou nemůžete rozhodnout, ale můžete prohrát. Rozumím hráčům, někdy se necítíte pohodlně. O přestávce jsme si ale promluvili a upravili pár hloupostí, nikoli podstatné věci. Obrat záležel na hráčích," prohlásil někdejší kouč Barcelony a Bayernu.

Odveta se hraje v Manchesteru příští úterý. "Půlka práce je hotova. Pokud se v odvetě budeme bát a nebudeme hrát tak, jak umíme, PSG to může otočit. Jestliže ale předvedeme naši hru, tak snad postoupíme do finále. Poté, co se hráči uklidnili, jsem měl v šatně radost. Nejásal jsem, byl jsem klidný. V odvetě se může stát cokoli. Teď nás čeká zápas na hřišti Crystal Palace, kde můžeme udělat další krok k titulu," připomněl Guardiola fakt, že "Citizens" jsou blízko třetímu prvenství v Premier League za poslední čtyři sezony.