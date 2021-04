Guardiola vyzval šéfy svého City, ať vysvětlí účast v superlize

Manchester - Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola vyzval vedení svého klubu, aby vysvětlilo účast v superlize, která podle něj ohrožuje integritu a hodnoty sportu. Španělský kouč uvedl, že stále postrádá informace od zakladatelů nového projektu, kteří v noci na pondělí zveřejnili v tiskovém prohlášení jen několik detailů.

"Měli by to vysvětlit ti správní lidé - mají povinnost to říct celému světu. Co nejdříve, raději dnes než zítra, raději zítra než pozítří," uvedl Guardiola. "Tohle je celosvětová záležitost. Musejí vysvětlit situaci, která nastane, její výhody a také proč udělali rozhodnutí, že budou hrát tyto kluby a jiné ne."

Manchester City je jedním ze šesti anglických klubů zapojených do superligy, doplňují je trojice z Itálie a Španělska. Dosavadní počet "zakládajících klubů" by se měl zvýšit z 12 na 15 a zbylých pět míst by bylo vyhrazeno pro týmy, jež si zajistí start každou sezonu.

Podobně jako dalším kritikům i Guardiolovi vadí, že by 15 mužstev včetně jeho City mělo jistou účast v soutěži bez ohledu na výsledky. "Sport není sport, pokud neexistuje vztah mezi snahou a úspěchem, mezi úsilím a odměnou. Když máte úspěch předem zajištěn, není to sport. Není to sport, když nezáleží na tom, zda vyhrajete, nebo prohrajete," řekl Guardiola. "Není spravedlivé, když jeden tým bojuje a bojuje, skončí na prvním místě, ale nemůže se kvalifikovat, protože úspěch má už zajištěno těch několik málo klubů."

Guardiola uvedl, že mu není příjemné, že coby trenér musí na otázky týkající se superligy odpovídat. "Upřímně si myslím, že my na to nejsme ti správní lidé, protože jsou tu prezidenti, kteří mohou mluvit mnohem jasněji o tom, jaká je idea pro budoucnost, kam se fotbal vydá," řekl kouč, jenž své svěřence vede za třetím anglickým titulem za poslední čtyři sezony.

"Podporuji svůj klub. Znám zdejší lidi a jsem součástí klubu. Ale také mám své vlastní názory, které bych si rád udělal, až budu mít všechny informace," dodal bývalý úspěšný kouč Barcelony a Bayernu Mnichov.