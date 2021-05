Guardiola věnoval titul ikoně Bellovi a těší se na oslavu s fanoušky

Manchester - Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola označil zisk letošního mistrovského titulu v Premier League za nejtěžší ze všech a věnoval jej klubové legendě Colinu Bellovi, který na začátku roku zemřel ve věku 74 let. Zároveň se Guardiola těší, až bude moci na konci sezony oslavit opětovný návrat na trůn spolu s 10 tisíci fanoušky na stadionu.

"Na začátku každého ročníku je pro nás trofej z Premier League tou nejdůležitější. To je ta soutěž, v níž musíte hrát třeba každé tři dny, doma nebo na hřištích soupeřů. A uspějete jen díky tomu, že v ní budete týden co týden nejlepší. Byl jsem ve Španělsku, v Německu, ale můžu říct, že tohle je nejtěžší liga," uvedl Guardiola.

"Doufám, že už se tedy blíží den, kdy budeme moci zase všichni společně slavit. Pro spoustu lidí to byl náročný rok. Tento úspěch je pro všechny naše fanoušky a Colina Bella a jeho rodinu," prohlásil španělský trenér.

Jistotu třetího titulu za poslední čtyři roky a sedmého v historii mu přinesla úterní výhra Leicesteru na hřišti Manchesteru United 2:1. "Rudí ďáblové" byli posledním týmem, který mohl ještě městského rivala ohrozit, nicméně i oni už ztrácí tři zápasy před koncem nedostižných deset bodů. City tak po roce střídají na trůnu Liverpool.

"Tohle byla sezona jako žádná jiná. Byla nejtěžší. Vždycky si ji budeme pamatovat díky způsobu, jakým jsme v ní vyhrávali. Je to velmi speciální úspěch a jsem na hráče hrdý, protože se vždy snažili zlepšovat a být maximálně odolní. To, že jsme takhle dokázali projít celým ročníkem se všemi restrikcemi a komplikacemi, je pozoruhodné," vyzdvihl Guardiola.

Padesátiletý kouč se dočkal i komplimentů od řady expertů, včetně Garyho Linekera. Deník The Mirror označil euforii z klubového triumfu za pád do "Modrých mdlob" a Guardian ho v titulku glosoval jedním slovem: "Šampioni." Navíc "Citizens" předtím vyhráli Ligový pohár a na konci května se utkají o svou první trofej v Lize mistrů. Ve finále je čeká Chelsea.

"Celou sezonu byli přesvědčiví ve všech soutěžích, které hráli a bylo potěšením se na ně dívat. To, jak útočili na čtyři trofeje zároveň, je fantastické a vítězství v Premier League si zasloužili," řekl pro BBC bývalý záložník Michael Brown.

Spolu s blížím se koncem sezony a chystaným rozvolněním opatření proti šíření koronaviru v Británii klub plánuje po posledním utkání s Evertonem (23. května) oslavy na stadionu, kterých by se mělo zúčastnit až 10 tisíc fanoušků. "Sice jsme v našich nejtěžších chvílích nemohli slyšet jejich povzbuzování, ale vždy jsme věděli, že jsou s námi kamkoliv jdeme a to nás drželo," uvedl Guardiola poté, co i řada příznivců vyšla po úterní jistotě triumfu slavit do ulic.

„Můžete si tedy jen představit, jak budou lidé v dalších dnech žhavit telefony, aby se k těmhle lístkům dostali,“ dodal pak s úsměvem Brown.