Londýna - Fotbalisté Manchesteru City sice v úterním úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů na stadionu Tottenhamu prohráli 0:1, trenér Pep Guardiola je však přesvědčený, že za týden v domácí odvetě mohou stav otočit a postoupit do semifinále. Trenér Liverpoolu Jürgen Klopp po domácím vítězství 2:0 nad Portem vyzdvihl výkon kapitána Jordana Hendersona.

Úřadující vítěz Premier League k tomu však bude potřebovat ukončit nepříznivou sérii s anglickými soupeři, které v evropských pohárech nedokázal porazit v pěti posledních zápasech. V minulé sezoně City nezvládlo čtvrtfinále s Liverpoolem a po porážkách 0:3 a 1:2 vypadlo.

Podle Guardioly je však teď jeho tým v odlišné pozici. "Tehdy to bylo mnohem horší. Teď jsme soupeři dovolili jen pár šancí ze standardních situací a protiútoků, jinak jsme zápas kontrolovali," uvedl španělský kouč, jehož tým proti Tottenhamu zaznamenal první ztrátu v posledních 15 zápasech.

Guardiola litoval pouze toho, že City převahu neproměnilo v alespoň jednu branku. Nemělo k ní daleko, jenže Sergio Agüero v prvním poločase nařízenou penaltu neproměnil. Domácí brankář Hugo Lloris střelu argentinského reprezentanta chytil a zlikvidoval tak třetí pokutový kop za sebou.

"Když nehrajeme dobře, tak to řeknu. Ale dnes ten pocit nemám. Soupeř má ve zvyku hodně napadat, ale my jsme mu to nedovolili, především ve druhém poločase, kdy se hodně hrálo u jejich vápna. Ale teď nemáme čas myslet na Tottenham, čeká nás další ligový zápas," prohlásil Guardiola.

Klopp chválil Hendersona a omlouval se, že mu nedal volnost dřív

Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp po domácím vítězství 2:0 nad Portem v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů vyzdvihl výkon kapitána Jordana Hendersona. A také se omluvil fanouškům, že kapitánovi nedal větší volnost při útočných akcích už dříve.

Henderson nedávno prozradil, že trenéra už nějaký čas prosil, aby ho nechal více útočit. A když Klopp svolil, protože defenzivní práci v záloze převzal Brazilec Fabinho, anglický reprezentant se mu okamžitě odvděčil. V pátek jako střídající hráč přispěl gólem k výhře 3:1 nad Southamptonem a v úterý proti Portu odstartoval skvělou přihrávkou akci před druhým gólem.

"Hendo je výborný hráč a zjevně se mu na novém postu líbí. Nehráli jsme ho tam tři a půl roku, za což se omlouvám," smál se po zápase na tiskové konferenci Klopp. "Jsem rád, že ukázal, co umí, ale skvělý výkon podal nejen on," prohlásil německý kouč.

Myslel tím především záložníka Nabyho Keitu, který podle vlastních slov odehrál nejlepší zápas od letního příchodu z Lipska. "Naby hrál opravdu velmi dobře. Už v minulém zápase byl s každou minutou lepší a teď v tom pokračoval," prohlásil Klopp.

Liverpool si v minulé sezoně zahrál finále Ligy mistrů a před odvetou s Portem, která je v Portugalsku na programu za týden, má na dosah semifinále. "Po přestávce jsme sice trochu polevili, ale na výhře 2:0 nelze nic kritizovat," uvedl Klopp. "V prvním zápase ještě nikdo nic nerozhodnul, takže nás teď čeká náročná odveta," dodal.