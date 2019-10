Guardiola i přes velkou ztrátu stále věří v obhajobu titulu

Londýn - Zatímco v minulé sezoně fotbalisté Manchesteru City bojovali o titul až do posledního kola a nakonec anglickou ligu vyhráli o bod před Liverpoolem, nyní na vedoucího rivala ztrácejí po osmi kolech už osm bodů. Trenér Pep Guardiola je však přesvědčený, že jeho tým má stále šanci na obhajobu.

"Je to velký odstup. Liverpool z mnoha důvodů ještě neztratil body, ale nejde se na to dívat tak, že vedou s obrovským rozdílem. Ve hře je pořád hodně bodů," řekl Guardiola. "Navíc znám svoje hráče a jejich odhodlání je neuvěřitelné, takže věřím, že to můžou dokázat," dodal.

Manchester City v neděli nečekaně doma prohrál 0:2 s Wolverhamptonem a s 16 body je druhý. Guardiolův tým prožívá nejhorší vstup do ligy od ročníku 2013/14, kdy byl po osmi kolech rovněž se 16 body čtvrtý. Tehdy však Citzens ztráceli na první místo jen tři body a dokázali nakonec získat titul.

Stále tak mohou pomýšlet na třetí triumf v Premier League za sebou, což se naposledy povedlo Manchesteru United v roce 2009. "Většina týmů, které získají titul, ho v následující sezoně neobhájí," uvedl Guardiola, který ale věří, že jeho mužstvo není bez šance. "Rozhodnou výsledky. Je teprve říjen, takže nás čeká ještě dlouhá cesta. Oklepeme se z toho," prohlásil.