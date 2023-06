Guardiola: Bylo napsáno ve hvězdách, že letos Ligu mistrů vyhrajeme

Istanbul - Podle trenéra fotbalistů Manchesteru City Pepa Guardioly bylo napsáno ve hvězdách, že jeho svěřenci letos poprvé v klubové historii ovládnou Ligy mistrů. Španělský kouč po sobotním vítězství 1:0 nad Interem Milán chválil italského soupeře, finále v Istanbulu označil za hod mincí, protože mohlo skončit i jinak.

City navázali na letošní triumfy v anglické lize a Anglickém poháru a v sezoně zkompletovali cenný treble. Dokázali to jako osmý evropský klub v historii a druhý v Anglii po městském rivalovi Manchesteru United, který tři trofeje vybojoval v roce 1999.

"Myslím, že bylo napsáno ve hvězdách, že v této sezoně patří Liga mistrů nám. A my to dokázali," řekl v televizním rozhovoru Guardiola. Jako kouč vyhrál elitní soutěž potřetí, v letech 2009 a 2011 uspěl na lavičce Barcelony. "Jsem samozřejmě spokojený. Tuhle zatracenou trofej je fakt těžké získat," doplnil dvaapadesátiletý trenér, jenž s Katalánci před 14 lety také slavil treble.

Inter ve finále dokázal dlouho eliminovat ofenzivní sílu favorita v čele s kanonýrem Erlingem Haalandem. Jednu z mála šancí City ale proměnil v 68. minutě záložník Rodri. V závěru manchesterský tým podržel brankář Ederson famózním zákrokem proti hlavičce střídajícího Romela Lukaka z bezprostřední blízkosti.

"Věděli jsme, že to bude náročné utkání. Především proto, že Inter je výborný soupeř. O poločase jsem říkal hráčům, aby byli trpěliví. Musíte mít i štěstí. Kdyby Ederson nepředvedl ten zákrok na konci, mohlo to skončit remízou a následovalo by prodloužení. Tato soutěž je jako hod mincí," prohlásil Guardiola.

City dovedl do finále Ligy mistrů podruhé. Zatímco před dvěma lety jeho mužstvo podlehlo Chelsea 0:1, nyní už uspělo, byť si nepočínalo suverénně. "Myslím, že jsme bránili lépe v šestnáctce než tehdy. Máme čtyři plnohodnotné střední obránce. I když uděláme chyby, tak cítíme, že jsme vzadu pevní. Neodehráli jsme špatný zápas, možná jsme byli trošku úzkostliví v první půli, ale celkově to nebylo tak zlé," mínil Guardiola.

"Vyhrát tuhle soutěž a treble je hrozně těžké. Proto není důležité, jak jsme hráli, ale že jsme to dokázali. Nechceme zmizet po jednom vítězství v Lize mistrů jako některé týmy v minulosti. Takže musíme dál tvrdě pracovat. Je to velká úleva pro celý klub. Konečně se mě lidé přestanou ptát, jestli se City vyhraju Ligu mistrů. Snad také konečně dostaneme i adekvátní kredit za úspěchy v Anglii. Získat pět titulů za posledních pět let je něco výjimečného," dodal bývalý záložník.