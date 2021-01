Guardian: Ve Washingtonu se odehrál pokus o puč

Londýn/Řím/Brusel - Světový tisk dnes ostře odsoudil středeční vtrhnutí radikálních stoupenců odcházejícího amerického prezidenta Donalda Trumpa do sídla parlamentu ve Washingtonu. Britský deník The Guardian, švédský Dagens Nyheter nebo dánský Politiken dokonce píšou o pokusu o puč. Podle australského listu The Age Trump, který dosud neuznal porážku v listopadových prezidentských volbách, morálně a politicky selhal. Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung píše o skandálu, který neodráží ani tak stav USA, jako stav prezidenta.

"Prezident Spojených států se ve středu postavil do čela puče. Skutečná lůza se pokusila o státní převrat v podobě násilných výtržností, při nichž vtrhli do budovy Kapitolu," píše přední britský deník. Pokusem o puč však podle něj bylo už předchozí zpochybňování výsledků voleb volenými republikány na schůzi, která měla formálně výsledky potvrdit. "Venkovní dav by neexistoval bez politiků uvnitř," dodal The Guardian.

Také liberální švédský list Dagens Nyheter píše o puči a sahá i k tvrdším výrazům. "Je velmi obtížné účastníky označit jinak než jako teroristy," píše periodikum. "Jediní, kteří se ze scén ve Washingtonu mohou radovat, jsou nepřátelé USA. Je to vrchol pokusů rozštěpit Západ, což léta podněcovala zejména Moskva," dodal Dagens Nyheter.

"Byl to opravdový pokus o převrat, podněcovaný mužem, který nese na papíře odpovědnost za ochranu USA a jejich demokracie: Donaldem J. Trumpem. Trump je zcela zjevně tak velkým nebezpečím pro americkou demokracii, že by měl být sesazen a trestně stíhán," soudí dánský Politiken.

Australský deník The Age viní z násilností Trumpa: "Tím, že Trump odmítl akceptovat pokojný přechod moci, zašpinil krevní oběh americké politiky a nevyhnutelně vyvolal násilí."

"Trumpovo lhaní o volebním podvodu vedle katastrofálního přístupu ke koronavirové pandemii zajistí, že do amerických dějin vejde jako jeden z nejhorších prezidentů - a možná jako vůbec nejhorší. Kromě morálního selhání končí své prezidentství politickým selháním," píše The Age.

Italská La Repubblica píše, že středa byla v USA temný, ale zároveň také uklidňující den pro americkou demokracii. Poukazuje mimo jiné na vyjádření vůdce republikánské většiny v Senátu Mitche McConnella a viceprezidenta Mikea Pence, kteří se odmítli podílet na zpochybňování výsledků voleb. "Americká demokracie ve včerejší zkoušce nervů prokázala, že ještě má obranné síly vzdorující autoritářským impulsům prezidenta, který je ochoten učinit vše pro to, aby nemusel opustit Bílý dům," uvedla La Repubblica.

Španělský deník El País napsal, že "obdivuhodná demokracie Spojených států zažila jednu ze svých nejtemnějších hodin". "Poučení pro všechny západní demokracie nemůže být jasnější: Cena za polarizaci je extrémně vysoká," varuje El País.

Švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung (NZZ) označil scény z Kapitolu za skandál, který "neodráží primárně stav USA, ale stav jejich prezidenta". "Úkolem republikánů i demokratů v příštích letech bude odpojit se od Trumpovy sféry vlivu a od extremistických elementů jeho přívrženců a připoutat k sobě převážnou část jeho voličské základny, miliony zcela normálních amerických občanů," domnívá se NZZ.

"Je jasné, že útok na Kapitol bude mít na celém světě velký dopad. Ať se to vyvine jakkoli, je to velká rána americké demokracii. Celý systém nyní bude zpochybňován. Nehledě na to, zda lze tento vývoj nějak logicky zdůvodnit, zůstává především zjištění, že zemřela víra ve volby ve státě, který tvrdil, že exportuje demokracii do dalších zemí. To je nejen pro USA černý den," napsal belgický deník De Tijd.