Guardian: Proč jsou wellness adventní kalendáře nejhorší trend

Londýn - Adventní kalendáře se nám nějak začínají vymykat z ruky, postěžoval si v listu The Guardian sloupkař Stuart Heritage. Kdysi to bývaly jen kousky kartonu s otvíracími chlopněmi - prostý 24 dnů trvající odpočet k narození Ježíše Krista.

Pak je ovšem nějaký opravdový génius vylepšil, když do okének za chlopněmi přidal malé čokoládičky s vánoční tématikou. Postaral se tak o kousek pravé vánoční radosti navíc.

Letos se ale karta obrátila. Výrobci už do adventních kalendářů cpou kdejaký nesmysl. Existují ginové adventní kalendáře. Existují sýrové adventní kalendáře. Za 120 liber (asi 3600 korun) si můžete koupit adventní kalendář s vonnými svíčkami - jako by na světě vážně existovali lidé, co budou cítit sváteční atmosféru, jenom když denně ucítí jinou vůni.

Ale mezi tím vším se začíná objevovat nová obludnost: wellness adventní kalendář. Jen si to představte. Každý prosinec se budete plížit dolů po schodech, s nedočkavým očekáváním v srdci otevřete další papírové okénko... a rezignovaně vydechnete, když vám k nohám vypadne další mizerná náhražka. Co je to dneska? Lahodný čokoládový anděl? Ne. Buráková proteinová kulička.

Mimochodem, už opravdu existuje adventní kalendář s proteinovými kuličkami, který nabízí bídnou hmotu bez cukru, bez sóji, bez lepku a s vysokým obsahem vlákniny. Jsou navržené pro ty, kdo mají ze zdravotních důvodů skutečně hodně omezenou stravu - anebo pro ty, kdo se touží na každém kroku trestat.

Ale to není všechno! Existují proteinové kalendáře, které obsahují čokoládu s hrachovým proteinem. Existují kalendáře, ve kterých jsou jiné druhy proteinových syrovátkových dobrůtek vhodných k zakousnutí po návštěvě posilovny.

Na trhu je hned několik adventních kalendářů, které obsahují jen čajové sáčky - protože se přece odjakživa říká, že ten pravý duch Vánoc se ukrývá v kouscích rostlinného prachu uzavřených v textilní síťce.

A pak je tu to nejhorší ze všeho. Čtyřiadvacetidenní "kalendář pozitivity". V každém okénku není nic jiného, než inspirativní rada. Sahají od: "Reagujte na každou výzvu, která vám pozvedne ducha," až po: "Borové jehličí z vánočního stromku je jedlé a představuje dobrý zdroj vitamínu C."

Stojí skoro 16 liber. Dobrá práce, vy monstra, povedlo se vám zničit celé Vánoce. Nechcete jeden stromek k zakousnutí?