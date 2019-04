Caracas - Lídr venezuelské opozice Juan Guaidó dnes vyzval armádu a lid ke svržení vlády prezidenta Nicoláse Madura a uvedl, že má podporu mnoha vojáků. Jeden z ministrů Madurovy vlády krátce poté oznámil, že vládní jednotky potlačují "menší skupinu vojáků-zrádců" v posádce na okraji Caracasu. Právě tam byl podle opozičních médií i Guaidó, který za několik hodin odjel. Ministr obrany Vladimir Padrino sdělil, že celá armáda stojí za Madurem. Vláda vyzvala své příznivce, aby ji přišli podpořit před prezidentský palác v metropoli.

Guaidó dnes oznámil, že začala závěrečná fáze svržení Madurovy vlády. Uvedl to na videu, obklopen několika vojáky a po boku s opozičním lídrem Leopoldem Lópezem, který je už dva roky v domácím vězení. Nyní je ale už López na svobodě, podle několika zdrojů díky vojákům loajálním Guaidóovi.

Video bylo natočeno dnes ráno na vojenské letecké základně Franciska Mirandy, nazývané též La Carlota, na okraji Caracasu. Základna leží ve stejné čtvrti, z níž venezuelský ministr komunikací Jorge Rodríguez dnes hlásil potlačování menší skupiny zrádců režimu. Opoziční televize TV Venezuela posléze zveřejnila video z okolí letecké základny, na němž byly vidět skupiny lidí a vojáků a kouř.

Podle Reuters se několik mužů v uniformách, kteří doprovázeli Guaidóa, zúčastnilo před základnou přestřelky s vojáky podporujícími Madura. Tři hodiny po Guaidóově oznámení u základny nebyla patrná žádná vojenská aktivita a nejsou ani zprávy o zraněných z předchozí přestřelky.

Podle Reuters se ke Guaidóvi a jeho vojenskému doprovodu připojilo u základny několik set civilistů a bezpečnostní složky na ně střílely slzný plyn.

Ministr obrany Padrino řekl, že odmítá "toto pučistické hnutí, jehož cílem je rozpoutat násilí". Dodal, že armáda "nadále rozhodně brání ústavu a legitimní úřady" a že všechny vojenské jednotky v celé zemi "se hlásí jako normálně" ve svých kasárnách a základnách.

"Rozhodující fáze převzetí moci začala dnes. Armáda je na straně lidu a na straně ústavy," říká Guaidó na videu natočeném den před velkou demonstrací, kterou už dříve svolal na 1. května. Ta má být podle něj i podle některých analytiků rozhodující pro konec Madurova autoritářského režimu.

"Jako prezident Venezuely a legitimní šéf ozbrojených sil vyzývám všechny vojáky, aby nás podpořili v souladu s ústavou v tomto nenásilném boji," uvedl na videu Guaidó, který se letos v lednu z pozice šéfa parlamentu prohlásil prezidentem. Učinil tak poté, co poslanci neuznali nový Madurův mandát s tím, že vzešel z nesvobodných voleb.

Guaidó po Lópezově boku také uvedl, že má podporu mnoha vojáků. López patří k nejznámějším lídrů venezuelské opozice, za protivládní protesty z roku 2014 byl odsouzen ke 13 letům a devíti měsícům vězení za podněcování násilí. Několik let strávil za mřížemi, než byl v létě 2017 poslán do domácího vězení.

Maduro tvrdí, že má stále podporu velitelů venezuelské armády

Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že má stále podporu armádních velitelů. Oznámil to na twitteru v den, kdy opoziční vůdce Juan Guaidó armádu vyzval k účasti na Madurově svržení. U prezidentského paláce se sešlo několik set Madurových stoupenců.

Prezident Maduro na twitteru uvedl, že mu nejvyšší vojenští velitelé vyjádřili podporu. "Nervy z ocele! Vyzývám k maximální lidové mobilizace k zajištění vítězství míru. Zvítězíme!" napsal Maduro ve svém tweetu.

Guaidó, který usiluje o Madurovo svržení od ledna, svolal na středu velkou demonstraci, která má být podle něj rozhodující pro konec Madurova režimu. Agentura Reuters dnešní Guaidóův krok označila za jeho dosud "nejodvážnější snahu přimět armádu postavit se proti Madurovi". Agentura dodává, že pokud se mu to nepodaří, bude to znamenat, že nemá podporu vojáků, jak tvrdí. Může to naopak úřady, které mu už odňaly parlamentní imunitu, přimět k zahájení vyšetřování Guaidóa, případně k jeho zadržení, soudí Reuters.

Guaidó se ráno objevil v doprovodu uniformovaných mužů u základny na okraji Caracasu, ale jak uvádí agentura AP, prozatím nic nenaznačuje, že by se armáda chystala k větší revoltě. Ministr obrany Vladimir Padrino prohlásil, že vojáci stále brání ústavu a úřady a hlásí se v kasárnách a na základnách.

K Madurovu paláci dnes dorazily stovky lidí. Provolávaly hesla na podporu prezidenta a muž z nákladního auta lidem podával plakáty a Madurovou podobiznou s vlajkou v pozadí.

Ministr zahraničí Jorge Arreaza prohlásil, že USA pravděpodobně zaplatily strážcům, aby umožnily opozičnímu aktivistovi Leopoldovi Lópezovi uniknout z domácího vězení. López, který byl dva roky v tomto vězení, se dnes objevil po Guiadóově boku.

Arreaza dnešní události označil za povstání, které bude podle něj brzo ukončeno. Maduro podle ministra události sleduje z centrálního velení. Lidem, kteří dnes přišli za Guaidóem, se prý nepodaří armádu přimět k vypovězení loajality Madurovi.

Zahraniční lídři vyzývají ke klidné změně režimu ve Venezuele

Představitelé řady zemí vyzvali k pokojnému přechodu Venezuely k demokracii v reakci na dnešní události v této jihoamerické zemi.

Kolumbie spolu s USA stojí v čele mezinárodního diplomatického úsilí o svobodné volby ve Venezuele a podporuje Guaidóa, který se v lednu z pozice šéfa parlamentu prohlásil prezidentem. Učinil tak poté, co poslanci neuznali nový mandát Madura kvůli nesvobodným volbám.

Také bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton dnes vyzval venezuelskou armádu, aby podpořila opozici. Bílý dům předtím uvedl, že americký prezident Donald Trump situaci monitoruje. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo na twitteru uvedl, že USA stojí za snahou venezuelského lidu o svobodu a demokracii.

"Lide Venezuely, přišel rozhodující moment obnovit v zemi svobodu," napsal na twitteru americký senátor Marco Rubio, který vyzval venezuelského ministra obrany Vladimira Padrina, aby se postavil na správnou stranu. Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové dnes uvedl, že britská vláda podporuje obnovu demokracie ve Venezuele, že tamní lid "už trpěl dost a Madurův režim musí skončit".

Podporu venezuelské opozici dnes opět vyjádřil i generální tajemník Organizace amerických států (OAS) Luis Almagro. Za historický moment pro návrat demokracie a svobody do Venezuely označil dnešek předseda Evropského parlamentu (EP) Antonio Tajani, který přivítal i zprávu o osvobození významného opozičního lídra Leopolda Lópeze z domácího vězení.

K pokojné změně režimu ve Venezuele vyzvala i mluvčí španělské vlády a ministryně školství Isabela Celaáová, která varovala před "krveprolitím". "Podporujeme okamžité prezidentské volby," uvedla dnes před novináři po zasedání vlády.

Nejvyšší představitel Kuby Miguel Díaz-Canel odsoudil dnešní Guaidóovu výzvu k masovým demonstracím a označil je za "pučistické hnutí, které chce zaplnit zemi násilím". Podobně se dnes vyjádřil i prezident Bolívie Evo Morales, podle něhož se USA "snaží vyprovokovat ve Venezuele násilí".

Guaidó vyzývá už od ledna armádu, aby podpořila jeho snahu o přechod k demokracii a uspořádání svobodných voleb. Velká část vojáků se ale obává represí. Mnoho vojáků, včetně důstojníků, totiž režim poslal do vězení. Od ledna Guaidóa podpořilo přes 1000 vojáků, kteří však emigrovali do Kolumbie. Dnes Guaidó na videu obklopen vojáky vyzval k definitivní fázi svržení prezidenta Madura a uvedl, že má podporu části armády.