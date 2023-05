Grygera po utkání v Teplicích vulgárně vynadal rozhodčím, Zlín si na ně stěžuje

Zlín - Generální manažer fotbalistů Zlína Zdeněk Grygera po nedělním utkání 2. kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích vulgárně vynadal rozhodčím za to, že v 90. minutě neuznali branku Libora Kozáka na 2:2 kvůli údajné hře rukou. Vyplývá to ze zprávy rozhodčího. Podle dnešního Grygerova prohlášení na klubovém webu sudí jeho tým vážně poškodili, Zlín na ně podá oficiální stížnost. Za svým rozhodnutím navštívit rozhodčí si stojí.

Výkon sudích v čele s hlavním Lukášem Nehasilem se nezamlouval ani zlínskému trenérovi Pavlu Vrbovi, podle něhož většina sporných situací v utkání byla posouzena v neprospěch jeho týmu. "Ševci" prohráli 1:2 a přiblížili se sestupu do druhé ligy. Tři kola před koncem skupiny o záchranu jsou poslední se čtyřbodovou ztrátou na Brno a Pardubice, s nimiž se utkají v neděli.

Zlín prohrával po dvou gólech Daniela Fily a trefě Dominika Simerského 1:2 a tlačil se za vyrovnáním, dvě branky Libora Kozáka ale v závěru byly odvolány po zásahu videorozhodčího. Nejprve z důvodu ofsajdu a následně v 90. minutě po delší prodlevě VAR doporučil neuznat ani další gól kvůli Kozákově ruce. Vrbovi se nezdál ani zákrok domácího obránce Štěpána Chaloupka ze 75. minuty ještě za stavu 1:1, kdy ho trefil míč ve vápně pravděpodobně do ruky.

"Jeden z klíčových zápasů ve skupině o udržení byl podle našeho názoru bezprecedentním způsobem ovlivněn ze strany hlavního rozhodčího a videorozhodčího. Po zápase jsme měli možnost jako vedení klubu zhlédnout konkrétní sporná rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že náš klub byl rozhodčími vážně poškozen. Proto klub podává oficiální stížnost na zápas komisi rozhodčích Fotbalové asociace ČR (FAČR)," prohlásil Grygera.

Po utkání zašel za rozhodčími. "Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Grygera Zdeněk, generální manažer Zlína. Následně směrem k rozhodčím pronesl: 'To jste pos..., před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR.' Dveře kabiny následně zavřel a odešel," stojí ve zprávě rozhodčího. Nadto podle ní neznámá osoba bouchala do vozu videorozhodčích se slovy: "Nebuďte pos... a vylezte ven."

"Zápas jsem v žádném případě nemohl ovlivnit a srovnání s funkcionáři, kteří do kabin rozhodčích vstoupili v průběhu zápasu, je bezpředmětné. Do kontaktu s rozhodčími jsem totiž přišel až 30 minut po zápase, kdy byl již uzavřen zápis o utkání. Vstup do technického prostoru je zakázán pět minut před zápasem, v průběhu zápasu a pět minut po něm," prohlásil Grygera.

Přiznal, že jeho chování ovlivnily emoce, za rozhodnutím si však stojí. "Do klubu akcionáři neinvestují desítky milionů korun proto, aby v klíčovém zápase o udržení v soutěži byla znehodnocena celá tato jejich investice," uvedl někdejší hráč pražské Sparty, Juventusu Turín, Ajaxu Amsterodam či Fulhamu.

Podle disciplinárního řádu LFA hrozí Grygerovi za návštěvu rozhodčích zákaz činnosti až na tři měsíce nebo výkon fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i pokuta až do výše 50.000 korun.

Podobný incident se odehrál i zkraje dubna v utkání Sparty s Brnem. Tehdy majitel pražského klubu Daniel Křetínský během poločasu navštívil kabinu sudích v doprovodu hlavního pořadatele Romana Duška a dožadoval se vysvětlení dvou verdiktů z úvodního dějství zápasu. Jeden z nejbohatších Čechů musel za neoprávněný vstup k sudím zaplatit 50 tisíc korun. Disciplinární komise potrestala Spartu pokutou 220 tisíc korun za porušení povinnosti pořadatele. Do pokuty se částečně promítl i trest za pronesení a použití zakázané pyrotechniky fanoušky.

V srpnu 2021 disciplinární komise uložila pokutu 100 tisíc korun Jablonci za návštěvu šéfa klubu Miroslava Pelty v kabině rozhodčích o poločase utkání s Bohemians 1905. Severočeši porušili povinnosti pořadatele tím, že nezamezili vstupu nepovolaných osob k sudím. Sám Pelta se podle komise disciplinárně neprovinil. Řád byl kvůli chování některých funkcionářů novelizován v tomto ohledu až před touto sezonou.