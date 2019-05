Gruzínský trenér Čanadiri si za napadení tří mužů odpyká osm let

Gruzínský trenér řecko-římského zápasu Georgi Čanadiri (vpravo) přichází v doprovodu vězeňské stráže k olomouckému vrchního soudu, který 30. května 2019 projednával jeho odvolání. Muž podle obžaloby pobodal v Ostravě jednoho z mužů, se kterým se dostal do konfliktu. Předtím údajně zbil jeho dva známé, jeden z nich byl policista. Ostravský krajský soud mu uložil za tři trestné činy osm let.

Gruzínský trenér řecko-římského zápasu Georgi Čanadiri (vpravo) přichází v doprovodu vězeňské stráže k olomouckému vrchního soudu, který 30. května 2019 projednával jeho odvolání. Muž podle obžaloby pobodal v Ostravě jednoho z mužů, se kterým se dostal do konfliktu. Předtím údajně zbil jeho dva známé, jeden z nich byl policista. Ostravský krajský soud mu uložil za tři trestné činy osm let. ČTK/Peřina Luděk

Olomouc - Za pobodání muže a napadení dalších dvou při hromadné bitce v Ostravě si gruzínský trenér řecko-římského zápasu Georgi Čanadiri definitivně odpyká osm let. Rozhodl o tom dnes olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se muž odvolal. Trenérovi ostravské mládeže, jenž u soudu tvrdil, že se pouze bránil přesile, původně hrozilo až 12 let vězení. Trest si odpyká za těžké ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví.

Podle předsedy senátu Štefana Škadry byly okolnosti konfliktu řádně objasněny, a to nejen svědeckými výpověďmi poškozených, ale i znaleckými posudky. Verzi obžalovaného ohledně potyčky proto soud nevzal jako věrohodnou, uvedl předseda senátu Štefan Škadra. "Nezjistili jsme, že by se nalézací soud dopustil jakéhokoli pochybení, kvůli kterému bychom museli zrušit rozsudek," uvedl předseda senátu.

Incident se odehrál loni v květnu před jednou z ostravských restaurací. Čanadiri dva z mužů podle obžaloby zbil. Jeden z nich byl policistou. Třetího muže následně bodnul nožem. Zasáhl ho šestkrát, a to do břicha a hrudníku. Čanadiri tvrdí, že nůž použil v sebeobraně. Pobodaný muž skončil v péči lékařů.

Podle obhajoby šlo o několik fází útoků, a to nejprve mezi ním a jedním z mužů. Potyčka následně přerostla v hromadnou bitku, do které se zapojilo nakonec dohromady osm lidí. Obžalovaný dnes znovu tvrdil, že se pouze bránil přesile. Podle jeho verze rvačku vyprovokoval jeden z napadených, když mu do obličeje cvrnknul nedopalek cigarety. Obhajoba také tvrdila, že nůž vytáhla proti němu jiná osoba, Čanadiri se jej pouze zmocnil a bránil se útoku. "Žádná z ran nebyla život ohrožující, poranění si vyžádalo léčení nejvýše tří týdnů. Nemohlo jít tak o pokus těžkého ublížení na zdraví," uvedl obhájce. Předseda senátu však poukázal na to, že podle znalců šlo o velkou intenzitu bodnutí, mohlo podle něj ohrozit život.

Obhajoba žádala zproštění obžaloby, poukazovala i na nepřiměřenost trestu. "V každém případě to bylo mé napadení, já nejsem agresor," uvedl Čanadiri. Naopak podle žalobce je trest na místě. Poukázal na to, že šlo o více trestných činů a muž již v minulosti páchal trestnou činnost. Stejného názoru byl nakonec i senát, poukázal také na postoj obžalovaného k celému případu a absenci doznání. V potaz vzal i to, že Čanadiri byl v minulosti odsouzen za loupež i vydírání.