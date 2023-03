Gruzínská vládní strana po protestech stáhla zákon o zahraničních agentech

Tbilisi - Zákonodárci gruzínské vládnoucí strany Gruzínský sen po dvou dnech protestů opozice a jejích příznivců stáhli z parlamentu takzvaný zákon o zahraničních agentech. Ten by vyžadoval, aby se všechny organizace, které získávají více než 20 procent svých finančních prostředků ze zahraničí, registrovaly pod hrozbou vysokých pokut jako "zahraniční agenti". Nad registrovanými organizacemi by pak mělo kontrolu ministerstvo spravedlnosti. Proti normě demonstrovaly tisíce lidí, kteří se obávali autoritářského směřování země po vzoru Ruska, kde podobný zákon platí již přes deset let.

Strana Gruzínský sen podle agentury Reuters v prohlášení uvedla, že "bezpodmínečně stáhne návrh zákona, který bezvýhradně podporovala", a to údajně kvůli nutnosti omezit "konfrontaci ve společnosti".

Proti návrhu zákona se protestovalo v ulicích Tbilisi od úterý. Demonstranty na centrální Rustaveliho třídě, kde mimo jiné sídlí parlament, podle listu Kommersant bezpečnostní složky rozháněly ještě dnes kolem sedmé hodiny ráno místního času (4:00 SEČ). Protestující podle stanice Rustavi 2 házeli zápalné lahve a pokračovali ve stavění barikád či zapalovali odpadkové koše. Policie v noci zatkla blíže neupřesněný počet lidí, ve středu večer média informovala o 66 zatčených.

Inkriminovaný zákon schválila vládní většina v úterý v prvním čtení. Kritici Gruzínského snu tvrdí, že strana má příliš blízko k Rusku a v posledních letech se zakavkazská země vydala směrem k autoritářství. Gruzínská společnost je po letech konfliktů s Ruskem ohledně Moskvou podporovaných separatistických regionů Abcházie a Jižní Osetie naladěna silně proti Moskvě, což bylo patrné i na demonstracích, kde někteří protestující provolávali heslo: "Ne ruskému zákonu!"

Na sociálních sítích se pak od úterka rychle šířilo video, na kterém demonstranti v čele se ženou s vlajkou Evropské unie odolávají vodnímu dělu. Gruzie není členem EU, loni v březnu však požádala o členství. Evropská rada v červnu konstatovala, že je připravena Gruzii udělit status kandidátské země.