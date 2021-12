Growing Way, která podle policie připravila klienty o 1,5 mld. Kč, je v konkurzu

Praha - Společnost Growing Way, která podle policie podvodem připravila tisíce lidí dohromady o asi 1,5 miliardy Kč, zkrachovala. Soud ji dnes poslal do konkurzu. Vyplývá to z usnesení Městského soudu v Praze, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku. Na rozhodnutí upozornil web týdeníku Hrot. Předběžným insolvenčním správcem byla jmenovaná pražská advokátní kancelář Z/C/H Legal.

"Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci," píše se v usnesení soudu. Soud také nařídil přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na 12. dubna 2022 v budově Městského soudu v Praze ve Slezské ulici. "Soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání v téže jednací síni," dodává usnesení.

Podle Hrotu tak soud nevyslyšel slezského advokáta Radima Kubicu, který se snažil insolvenční řízení zastavit. Web uvedl, že Kubica podle svých slov zastupuje až 1200 poškozených investorů a k insolvenčnímu soudu přihlásil sice jednu z pohledávek, zároveň však uvedl, že insolvence není vhodným řešením pro věřitele a soudu navrhl celé řízení zastavit.

"Proti němu ale vystoupil pražský insolvenční právník Michal Žižlavský, který za návrhem na insolvenci stojí. Podal jej začátkem listopadu. Také Žižlavský zastupuje v případu několik stovek věřitelů. A od začátku tvrdí, že jediným spravedlivým procesem, jak poškození investoři mohou dostat své peníze, nebo alespoň jejich část zpět, je právě insolvence," dodal dnes Hrot.

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na začátku září oznámili, že obvinili z podvodu jednatele Growing Way, kterým je Ondřej Janata. Podle policie vylákal prostřednictvím nabídky investic z více než 4000 lidí celkem 1,5 miliardy korun. Firma Growing Way fungovala podle detektivů na základě takzvaného Ponziho schématu, nazývaného také letadlo či pyramida. Při těchto podvodech lidé svěřují peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze ponechá pro svou potřebu. Vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk za účelem nalákání dalších klientů. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze, investiční firma zkrachuje.