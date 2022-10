Grossi: Záporožská jaderná elektrárna je znovu napojená na elektrickou síť

Kyjev - Záporožská jaderná elektrárna je znovu připojená k elektrické síti. Na twitteru to dnes oznámil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Elektrárna byla zcela odpojená od sítě po sobotním ostřelování. Její reaktory jsou odstavené, ale elektrárna potřebuje proud na jejich chlazení. Znovunapojení na síť potvrdila ukrajinská společnost Enerhoatom.

Grossi oznámil, že obnova napojení na síť je úleva, ale pouze dočasná. Situace v elektrárně je podle něj stále neudržitelná. Po sobotním odstřelování byla elektrárna bez proudu ze sítě a elektřinu jí zajišťovaly záložní generátory.

"Po téměř dvou dnech činnosti chladicích pump v aktivních zónách reaktorů napájených elektřinou z dieselových generátorů obnovil obsluhující personál normální režim zajištění energetické potřeby elektrárny z ukrajinské elektrické sítě," uvedl Enerhoatom.

Ukrajina ostřelování připsala ruské armádě, Rusko naopak oznámilo, že vedení poškodil útok ukrajinské armády. MAAE odpojení od sítě v sobotu potvrdila a Grossi ostřelování označil za mimořádně nezodpovědné. Největší jadernou elektrárnu v Evropě pracovníci MAAE monitorují od začátku září, v pátek tam dorazil nový tým agentury.

"Náš tým v Záporoží potvrdil, že elektrické vedení, které bylo včera (v sobotu) přerušeno, bylo znovu obnoveno. Je to dočasná úleva při stále neudržitelné situaci," uvedl Grossi ve svém tweetu. Zopakoval výzvu k vytvoření ochranné zóny kolem elektrárny, o které tento týden jednal v Kyjevě. Příští týden by se měl vydat na obdobná jednání do Moskvy.

Ruští vojáci areál obsadili na začátku března, provoz stále zajišťují Ukrajinci. Z ostřelování a poškozování zařízení se navzájem viní Kyjev a Moskva. Ruský prezident Vladimir Putin 5. října nařídil vládě převést elektrárnu do ruského vlastnictví. Tentýž den šéf Enerhoatomu Petro Kotin prohlásil, že přebírá vedení elektrárny, protože dosavadního generálního ředitele Ihora Murašova podle ukrajinských úřadů zadržela na několik dní ruská hlídka. MAAE pak sdělila, že se Murašov do své původní práce už nevrátí.