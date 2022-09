Grossi: Situace v Záporožské JE je kvůli výpadku proudu vysoce riziková

Vídeň/Kyjev - Kvůli přerušení dodávek elektřiny do Záporožské jaderné elektrárny, které zavinilo ostřelování, je situace na místě vysoce riziková a je nutné v okolí zařízení co nejrychleji ustavit ochrannou zónu. Dnes to prohlásil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

Provozovatel ukrajinské elektrárny obléhané ruskými jednotkami podle něj zvažuje odstavení posledního fungujícího reaktoru, protože pravděpodobnost, že se podaří dodávky elektřiny do elektrárny obnovit, je velmi nízká.

"Naléhavě vyzývám, aby ostřelování v celé oblasti okamžitě ustalo," řekl Grossi.