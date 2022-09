Grossi: Situace v Záporožské JE je kvůli výpadku proudu vysoce riziková

Vídeň/Kyjev - Kvůli přerušení dodávek elektřiny do Záporožské jaderné elektrárny, které zavinilo ostřelování, je situace na místě vysoce riziková a je nutné v okolí zařízení co nejrychleji ustavit ochrannou zónu. Dnes to prohlásil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi. Výpadky proudu a nedostatečné personální zajištění v elektrárně podle něj "podstatně zvýšily nebezpečí jaderné havárie".

Provozovatel ukrajinské elektrárny od jara obsazené ruskými jednotkami podle Grossiho zvažuje odstavení posledního fungujícího reaktoru, protože pravděpodobnost, že se podaří dodávky elektřiny do elektrárny obnovit, je velmi nízká.

"Elektrárna nyní nemá žádné dodávky proudu zvenčí. A byli jsme svědky toho, že i když se podaří vedení opravit, je pak znovu poškozeno. Je to zcela nepřijatelné. Tak to nemůže jít dál," uvedl šéf agentury OSN, která má stále přímo v elektrárně dva zástupce ze své nedávné expertní mise.

"Naléhavě vyzývám, aby ostřelování v celé oblasti okamžitě ustalo," řekl Grossi. "Tato situace je neudržitelná a čím dál riskantnější," zdůraznil.

Širší inspekční tým MAAE byl v elektrárně od 1. do 5. září, po jeho odjezdu v areálu trvale zůstali dva zaměstnanci agentury. Výsledky inspekce MAAE zveřejnila 6. září, ve své zprávě vyzvala k ukončení bojů v areálu elektrárny a jejím okolí. Inspekce podle zprávy zaznamenala škody v blízkosti reaktorových budov i poškozenou infrastrukturu. Z ostřelování elektrárny Rusko obviňuje Ukrajinu a Kyjev naopak viní Rusko.