Grossi: Odpojení Záporožské elektrárny od proudu ohrožuje jadernou bezpečnost

Vídeň - Další odpojení Záporožské jaderné elektrárny od proudu po nočních ruských útocích na východě Ukrajiny je podle šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaela Grossiho zásadním ohrožením jaderné bezpečnosti. Není možné si dál zahrávat a mezinárodní společenství nesmí dovolit, aby se podobné incidenty opakovaly, řekl dnes Grossi Radě guvernérů MAAE.

"Jsem ohromen tou lhostejností - co děláme pro to, abychom tomu zabránili? Jsme MAAE, jsme tu od toho, abychom dohlíželi na jadernou bezpečnost," uvedl Grossi. "Pokaždé je to hazard. A pokud dovolíme, aby se to opakovalo, tak nám jednoho dne štěstí dojde," dodal.

Během ruského ostřelování v noci na dnešek bylo poškozeno poslední vedení, které napájelo Záporožskou jadernou elektrárnu. Zařízení nyní získává elektřinu z dieselových generátorů, sdělila ukrajinská společnost Enerhoatom. Ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko řekl, že Rusové svým chováním staví svět na pokraj jaderné katastrofy.

"Záporožská jaderná elektrárna funguje díky záložním dieselovým zdrojům - a to je poslední linie obrany. Je to po šesté - a nechte mě to zdůraznit: po šesté - co elektrárna přišla o zdroj energie a musí fungovat v nouzovém režimu. A chci připomenout, že tu jde o největší jadernou elektrárnu v Evropě," uvedl Grossi.

Podle MAAE Záporožská elektrárna naposledy přišla o napájení loni v listopadu. Aktuálně přísun proudu zajišťuje osm generátorů, které mají palivo na 15 dní provozu.