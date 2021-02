Grolich:Vláda zakázala očkování proti covidu u praktických lékařů

Brno - Vláda dočasně zakázala očkování proti covidu-19 u praktických lékařů, uvedl dnes na sociálních sítích hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) na dnešní videokonferenci s hejtmany řekl, že počítá s praktickými lékaři, až absolvují očkování prioritní skupiny v očkovacích centrech. Kraj měl vymyšlenou strategii očkování pro seniory právě u praktických lékařů. Babiš ČTK řekl, že Grolich neříká pravdu, praktici zatím nemohou očkovat v ordinacích kvůli nedostatku vakcíny.

Vládu kvůli očkování praktiky kritizoval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), informace jsou podle něj zmatené.

"Vláda zakázala očkování u praktiků. Na videokonferenci premiér řekl, že se s nimi počítá nejdřív až po naočkování prioritních skupin v očkovacích centrech. Očkování u praktiků ale dává smysl právě pro seniory, aby nemuseli nikam jezdit. Je to úplně naruby," uvedl Grolich.

Babiš ČTK řekl, že 131 očkovacích center v Česku zatím očkuje na 145 místech. "Na zřízení praktiků jako očkovacích míst ještě není doba, protože nemáme dostatek vakcíny," uvedl. Grolich neříká pravdu, podle Babiše opakovaně bojuje proti centrálnímu registračnímu systému k očkování. Některé nemocnice pomoc praktických lékařů využívají. "Ale je to zkrátka nemocnice, která očkuje, ne praktici jako očkovací místo," dodal předseda vlády.

Toho dnes v souvislosti s praktickými lékaři kritizoval i pražský primátor. Hřib řekl, že podle vládní metodiky budou praktici očkovat jen své pacienty, ale Babiš minulý týden v rozporu s tím řekl, že si u nich bude moci rezervovat termín každý přes on-line systém. Kraje podle Hřiba stále neví, jak to bude, přestože se na to ptal minulý týden dopisem a dnes znovu na videokonferenci. "Je poněkud šokující, že podle pana premiéra zapojení praktiků teď není na pořadu dne, přestože vakcína vhodná pro očkování v ordinacích praktických lékařů dorazí do ČR už za šest dní," uvedl dále Hřib s odkazem na plánovanou dodávku vakcíny AstraZeneca.

"Praktičtí lékaři mají očkovat až ve druhé fázi, a hlavně až budeme mít vakcínu AstraZeneca," řekl ČTK hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

Seniory nad 80 let chtěl Jihomoravský kraj očkovat v obcích u praktických lékařů. Projekt představil 20. ledna v Těšanech na Brněnsku, kam si přišlo pro dávku vakcíny do zdravotního střediska skoro 50 zájemců. Projekt se měl dotknout asi 160 obcí. Grolich tehdy uvedl, že senioři se nemusejí nikde registrovat a mohou si pro vakcínu přijít v místě bydliště a nemusejí do nemocnice.

Vakcíny aplikují zdravotníci například na brněnském výstavišti v záložní nemocnici, kde vzniklo očkovací centrum. Do terénu do domovů seniorů vyjíždějí k očkování mobilní týmy.