Grolich: Vláda zakázala očkování proti covidu u praktických lékařů

Brno - Vláda dočasně zakázala očkování proti covidu-19 u praktických lékařů, uvedl dnes na sociálních sítích hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) na dnešní videokonferenci s hejtmany řekl, že počítá s praktickými lékaři, až absolvují očkování prioritní skupiny v očkovacích centrech. Kraj měl vymyšlenou strategii očkování pro seniory právě u praktických lékařů. Babiš ČTK řekl, že Grolich neříká pravdu, praktici zatím nemohou očkovat v ordinacích kvůli nedostatku vakcíny.

Vládu kvůli očkování praktiky kritizoval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), informace jsou podle něj zmatené.

"Vláda zakázala očkování u praktiků. Na videokonferenci premiér řekl, že se s nimi počítá nejdřív až po naočkování prioritních skupin v očkovacích centrech. Očkování u praktiků ale dává smysl právě pro seniory, aby nemuseli nikam jezdit. Je to úplně naruby," uvedl Grolich.

Babiš ČTK řekl, že 131 očkovacích center v Česku zatím očkuje na 145 místech. "Na zřízení praktiků jako očkovacích míst ještě není doba, protože nemáme dostatek vakcíny," uvedl. Grolich neříká pravdu, podle Babiše opakovaně bojuje proti centrálnímu registračnímu systému k očkování. Některé nemocnice pomoc praktických lékařů využívají. "Ale je to zkrátka nemocnice, která očkuje, ne praktici jako očkovací místo," dodal předseda vlády.

Toho dnes v souvislosti s praktickými lékaři kritizoval i pražský primátor. Hřib řekl, že podle vládní metodiky budou praktici očkovat jen své pacienty, ale Babiš minulý týden v rozporu s tím řekl, že si u nich bude moci rezervovat termín každý přes on-line systém. Kraje podle Hřiba stále neví, jak to bude, přestože se na to ptal minulý týden dopisem a dnes znovu na videokonferenci. "Je poněkud šokující, že podle pana premiéra zapojení praktiků teď není na pořadu dne, přestože vakcína vhodná pro očkování v ordinacích praktických lékařů dorazí do ČR už za šest dní," uvedl dále Hřib s odkazem na plánovanou dodávku vakcíny AstraZeneca.

"Praktičtí lékaři mají očkovat až ve druhé fázi, a hlavně až budeme mít vakcínu AstraZeneca," řekl ČTK hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO).

Seniory nad 80 let chtěl Jihomoravský kraj očkovat v obcích u praktických lékařů. Projekt představil 20. ledna v Těšanech na Brněnsku, kam si přišlo pro dávku vakcíny do zdravotního střediska skoro 50 zájemců. Projekt se měl dotknout asi 160 obcí. Grolich tehdy uvedl, že senioři se nemusejí nikde registrovat a mohou si pro vakcínu přijít v místě bydliště a nemusejí do nemocnice.

Vakcíny aplikují zdravotníci například na brněnském výstavišti v záložní nemocnici, kde vzniklo očkovací centrum. Do terénu do domovů seniorů vyjíždějí k očkování mobilní týmy.

Praktici se ohradili proti omezení očkování v ordinacích

Sdružení praktických lékařů se ohradilo proti omezení možnosti očkovat už v současné době v jejich ordinacích, které umožnily některé regiony. Pro některé seniory nad 80 let je podle nich vhodnější než očkovací centra, uvedlo dnes v tiskové zprávě. Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes na sociálních sítích uvedl, že tento zákaz padl na videokonferenci hejtmanů s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Babiš ČTK řekl, že Grolich neříká pravdu, praktici zatím nemohou očkovat v ordinacích kvůli nedostatku vakcíny. Vakcinační strategie s nimi počítá až později. Ministerstvo zdravotnictví bude podle mluvčí Barbory Peterové s Asociací krajů ČR a praktickými lékaři jednat v pátek.

"Tisíce našich především starších pacientů vysloveně žádá, aby se mohli naočkovat u nás. Je naprosto nelogické, abychom je posílali do očkovacích center, což je pro mnoho z nich nepřekonatelně obtížné," uvedl předseda sdružení Petr Šonka. Už dříve ČTK řekl, že pro některé seniory nemožnost očkovat se u jejich praktického lékaře znamená, že na vakcínu budou čekat až do doby, kdy v jeho ordinaci bude dostupná.

"Jsme připraveni naplno začít očkovat ve svých ordinacích v okamžiku, kdy dostaneme k dispozici vakcíny. Umíme naočkovat minimálně 50.000 osob denně, tedy milion lidí měsíčně," uvedl.

Podle ministerstva se ale kvůli stále omezeným dodávkám vakcíny zatím distribuují převážně do očkovacích míst. "Smlouva na distribuci, kterou připravují zdravotní pojišťovny, však počítá s tím, že vakcíny budou rozváženy očkovacím místům i praktickým lékařům. Konečné rozhodnutí bude na krajích," uvedla Peterová. Podle ní budou muset ordinace, které se budou chtít zapojit, úzce spolupracovat s očkovacími centry. Nezávisle budou moci očkovat, až bude očkovací látky dostatek.

V některých regionech díky spolupráci s očkovacími centry v nemocnicích a krajskými koordinátory praktici očkovali už i první dostupnou vakcínou od Pfizer/BioNTech, která má přísné podmínky pro skladování v hlubokém mrazu. Lékaři tak museli rozmraženou vakcínu vyočkovat během šesti hodin.

"Je zjevné, že některé kraje jednoznačně preferují cestu zřizování očkovacích center, ať už krajských nebo soukromých. Zájmy pacientů, kteří si přejí nechat se očkovat u svého lékaře, se v tom poněkud ztrácí," dodal. Podle něj může hrát roli i ekonomika. Centrům hradí zdravotní pojišťovny k úhradě samotného očkování za den provozu paušál 4000 až 12.000 korun denně. Kraje podle něj naopak praktické lékaře a jejich zdravotní sestry vyzývají, aby šli očkovat do jejich center.