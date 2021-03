Grolich: Povinnost ambulantním zdravotníkům by měla nařídit vláda

Brno - Jihomoravský kraj chce jednat o tom, aby ambulantním zdravotníkům nařídila povinnost pomáhat v nemocnicích s covidovými pacienty vláda, nikoli hejtmani. Krajům by to přineslo náklady, na které nedostanou peníze, na druhé straně by bylo vyhlášení vládou jednotné po celé republice. Stanovisko jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) dnes ČTK poskytl mluvčí kraje Michal Cagala. Podle něj budou hejtmani večer jednat o situaci s vládou. Možnost povolat ambulantní personál využije podle dnešních informací Středočeský i Pardubický kraj.

Vláda ve středu rozhodla o tom, že hejtmani mohou kvůli kritické situaci v nemocnicích pečujících o pacienty s nemocí covid-19 nařídit pracovní povinnost lékařům i nelékařským zdravotnickým pracovníkům s výjimkou například praktiků a gynekologů. "My to určitě chceme a potřebujeme, jenom by bylo lepší, kdyby to vyhlásila celoplošně vláda," uvedl Grolich.

Podle něj to má dva důvody. "Jednak by to bylo stejné po celé České republice, a pokud to vyhlásíme my, šly by náklady za krajem, ale nikdo nám na to nedá peníze," řekl Grolich.

Pokud se podle něj nepodaří dojednat vyhlášení povinnosti ze strany vlády, zváží Jihomoravský kraj další možnosti. "Povinnost zatím vyhlašovat nebudeme," poznamenal Cagala. Podle něj kraj nyní oslovuje všechny ambulantní specialisty na jižní Moravě, aby poskytli seznam pracovníků, kteří by se mohli zapojit. Seznamy mají poslat do jednoho dne.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude pomoc zdravotníků z ambulancí či zařízení jednodenní péče třeba po příští tři týdny, než počty nově nakažených začnou klesat, a další dva, kdy bude mít nynější vlna epidemie dozvuk v hospitalizacích. Zdravotníci mohou být povoláváni také do lázeňských zařízení, která by se mohla starat o lehké pacienty na doléčení, což by podle ministra lázeňský personál zvládal jen těžko. Ministr doplnil, že dál zvažuje i možnost povolání mediků. Vzhledem k jejich studijním povinnostem k tomu zatím nepřikročil.