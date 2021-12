Grolich:Lidé nad 55 let můžou od 13. 12. po pěti měsících na třetí dávku vakcíny

Brno - Lidé starší 55 let mohou od 13. prosince dostat už po pěti měsících , třetí dávku očkování proti nemoci covid-19, uvedl dnes na twitteru jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Lidé padesátiletí a starší budou moct podle něj dostat třetí dávku po pěti měsících pravděpodobně od 20. prosince. Grolich informace zveřejnil po jednání krajského krizového štábu. ČTK požádala o vyjádření a další informace ministerstvo zdravotnictví.

V Jihomoravském kraji nyní očkují nemocnice, očkovací centra mimo nemocniční areály, ale také mobilní týmy nebo praktičtí lékaři. O očkování především třetí dávkou je podle vyjádření zástupců nemocnic velký zájem. Od pondělí se otevírá další očkovací centrum ve Znojmě ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno

Podle hejtmana je v kraji v nemocnicích s covidem asi 950 lidí a z toho 160 na jednotkách intenzivní péče. "Nehýbe se to nahoru ani dolů," uvedl Grolich. Podle něj mírně klesla pozitivita testů. "Teoreticky by to mohlo znamenat, že bude za 14 dní méně lidí, kteří budou potřebovat intenzivní péči. Jestli to vyjde, ale nevíme," poznamenal Grolich.

Podle něj přibývá pacientů, kteří už mají po covidu, nicméně stále potřebují intenzivní péči, často i dlouhou dobu. "Není jich úplně málo. Jsou to i mladší ročníky a v drtivé většině neočkovaní," zdůraznil Grolich.