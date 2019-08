Gripeny zahájily leteckou přehlídku CIAF v Hradci Králové

Hradec Králové - Přeletem dvou stíhacích letounů gripen nad hradeckých letištěm začala dnes dvoudenní letecká akce CIAF. Letos návštěvníci uvidí přes 40 strojů v letových i pozemních ukázkách. Do Hradce Králové přijeli letci z pěti zemí. ČTK to řekl mluvčí akce Tomáš Otruba.

"Počasí nám letos přeje, má být krásně celý víkend. Koncepce programu je v posledních letech stejná, snažíme se nabídnout vývojový průřez leteckou technikou od předválečné doby po moderní proudové stíhací stroje nebo lehké cvičné ultralighty," řekl Otruba.

Diváci zatím měli možnost vidět letouny gripen, viděli přílet a vystoupení akrobatické formace Breitling Jet Team na letounech L-39 Albatros, MiG 15 nebo letoun Jungmaister. Společně se proletěly americký jednomotorový víceúčelový dvoumístný hornoplošník Piper Cub a Blériot, i z dálky byla vidět pilotova vlající bílá šála. Doprovázela je hudba ze seriálu Muži na křídlech, který vznikl v 70. letech minulého století.

Na letiště dnes přišly tisíce lidí. Manévry bitevní helikoptéry Cobra odměnili diváci potleskem. "Jsem rád, že se lidem ukázka líbila," řekl ČTK pilot Jiří Podolský ze společnosti Heliczech. Dvě dekády sloužil v armádě, kde létal ve vrtulníku MiG 24 sovětské výroby, v civilu létá mimo jiné v bitevníku americké výroby.

Helikoptéru Cobra koupila česká společnost od amerického vlastníka v roce 2012. Byla vyrobená v roce 1977, má o něco výkonnější motor než její předchůdci z vietnamské války. "Tyhle helikoptéry se vyvíjely pro Vietnam z transportního vrtulníku. Cobra má ale tenký trup a zbrojní výstroj. Jako kamufláž má žraločí tlamu, která se používala ve Vietnamu," řekl Podolský.

Na startu byl i stíhací letoun MiG 15 z roku 1955, vyrobily ho československé Aero Vodochody. Do roku 1990 ho měla polská armáda. Pak si ho koupil soukromník z Kalifornie, kde létal na airshow.

"Přišel kolega, že ho koupíme, přišlo mi to jako bláznovství. V roce 2013 jsme odletěli do USA a koupili ho. Byl ve skvělém stavu. Lítáme pátou sezónu. Létá se s ním krásně, je to jeden z prvních prodových letounů, je ikonou po celém světě," řekl ČTK pilot Roman Svoboda.

Novinkou letošního ročníku byl lehký proudový letoun S211 Marchetti, který přiletěl z Itálie. Na akci se předvedl poprvé. Do Hradce Králové přijeli a přiletěli zástupci pěti států, České republiky, Slovenska, Německa, Francie a Itálie. Program bude stejný oba víkendové dny. Letecká přehlídka existuje od roku 1993. "Počet strojů klesl před pár lety, kdy se přehlídka zmenšila, ale standard 40 až 50 letadel si držíme," řekl Otruba.

Vstupné na den je 300 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma, parkovné není v ceně a stojí 100 korun na den. Královéhradecký dopravní podnik posílil na letiště autobusovou linku, která návštěvníky dopraví až k branám areálu.

Letecká přehlídka do Hradce Králové v minulých letech lákala desítky tisíc příznivců letectví, ale v posledních letech zájem klesá. Například loni dorazilo 12.000, předloni 20.000 a v roce 2016 na 40.000 lidí.