Gríger: Musíme na to zapomenout a připravit se na rozhodující zápas

Liberec - Vedení 3:0 na zápasy ztratili hokejisté Liberce v semifinálové sérii s vítězem základní části extraligy Spartou a ve čtvrtek budou mít poslední šanci zabránit tomu, aby jako první tým v historii domácí nejvyšší soutěže přes takový náskok v play off neuspěli. V šestém duelu doma Bílí Tygři nabrali ztrátu 0:2, slovenský útočník Dávid Gríger sice dvěma góly během 136 sekund před polovinou třetí třetiny vyrovnal, ale Severočeši stejně jako v neděli v Praze podlehli v prodloužení.

"Je to těžké, ale bohužel už je to za námi. Musíme na to co nejdříve zapomenout a připravit se na rozhodující zápas, který je za dva dny a musíme tam přijet na 120 procent připravení," řekl Gríger v on-line rozhovoru s novináři po utkání.

Přestože Liberec i přes výraznou střeleckou převahu dlouho nemohli najít recept na gólmana Matěje Machovského, po Grígerově vyrovnání sahal po postupovém gólu. "Samozřejmě to mrzí, do zápasu jsme se vrátili, ke konci jsme měli i víc ze hry. Ale na kdyby se nehraje, soupeř dal rozhodující gól. Už je to za námi a už není čas nad tím přemýšlet, co by bylo," prohlásil Gríger.

Trenér Patrik Augusta za nepříznivého stavu zamíchal sestavou a Gríger dokázal ze spolupráce s Radanem Lencem a Michalem Birnerem těžit. "Trenér asi cítil, že to potřebuje nějaký impulz, tak udělal nějaké změny. Díky bohu to nějak pomohlo," prohlásil Gríger.

"Sami jsme cítili, že to není úplně dobré a potřebujeme dát gól, který by nás nakopnul. Samozřejmě jsme si něco řekli a šli jsme do poslední třetiny, že budeme tlačit všechno do brány a nemáme za stavu 0:2 co ztratit. Ale nakonec se radují oni, takže pro nás to byl smolný zápas. Mrzí nás to, ale už s tím nic neuděláme. Musíme zvednout hlavy a bít se o každý centimetr ledu," uvedl.

Liberec sice ztratil vedení 3:0 na zápasy, ale šestadvacetiletá loňská posila Bílých Tygrů z Karlových Varů věří, že před čtvrteční rozhodující bitvou v O2 areně není výhoda na žádné straně. "Je to teď padesát na padesát, máme stejné šance jak my, tak oni," konstatoval Gríger.

"Přijedeme tam připravení na 120 procent. Dokázali jsme si, že tam umíme vyhrát. Dvakrát jsme tam vyhráli, jednou jsme to dotáhli do prodloužení, tak proč tam neurvat další vítězství. Musíme na to rychle zapomenout, zregenerovat, dobře se připravit a jít s čistými hlavami do Prahy. Hraje se teď o všechno, tak věřím, že síly jsou. Ještě se vymáčkneme všichni a budeme hrát jako o život," dodal Gríger.