Grigar: Penaltu jsem chytil snad po deseti letech

Ostrava - Šestatřicetiletý brankář Tomáš Grigar byl klíčovou postavou fotbalistů Teplic v pátečním utkání v Ostravě. Baníku zmařil několik šancí a vrcholem jeho počínání pak byla penalta, kterou ve druhém poločase chytil Milanu Barošovi. Baroš si v 66. minutě postavil míč na značku penalty po ruce teplického Jeřábka uvnitř pokutového území, ale Grigar směr jeho nepříliš tvrdé rány vystihl.

"Hned jak se to písklo, jsem si říkal, že to bude kopat Baroš. Nejdřív jsem si řekl, že zůstanu stát, že to narve, ale blesklo mi pak hlavou, že to je důležitý moment, že to bude spíš kopat na jistotu. Tak jsem to riskl, skočil doleva a vyšlo to. Bylo to jen štěstí, penaltu jsem chytil snad po deseti letech," řekl novinářům Grigar.

O verdiktu prý vůbec neměl pochybnosti. "Já jsem si byl jistý, že to penalta byla. On to chtěl hrát nějak kolenem, ale skočilo mu to a byla to ruka. Věděl jsem hned, že to bude penalta," řekl Grigar.

Teplice v Ostravě vytěžily z minima maximum. Od gólu Žitného ze třetí minuty už prakticky domácí bránu neohrozily, ale sázka na defenzívu jim vyšla. Byla to i reakce na debakl se Slavií v minulém kole.

"Hráli jsme to dneska trošku jednodušeji, kopali balony dopředu. Nechtěli jsme to tak rozehrávat, protože nám to Slavia přečetla a chodila z toho do brejků. Ale Slavia je někde jinde, to je vidět. Těší nás, že jsme to tady napravili a vyhráli," radoval se Grigar.

Teplice už na konci spoléhaly pouze na obranu. "Po té penaltě se mi najednou zdálo, že čas utíká strašně pomalu. Na druhou stranu jsem ale pak už věřil, že to ubráníme. Že to je ten zápas, co nám pomůže. To se povedlo a věřím, že se teďka odpíchneme," dodal Grigar, jehož tým si připsal první vítězství v sezoně.